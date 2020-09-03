Прокурор попросила назначить Михаилу Ефремову почти максимальное наказание - 11 лет колонии

АГН Москва / Пресс-служба суда Техническая экспертиза показала, что Jeep Grand Cherokee был исправен - защита упирала на то, что машина, возможно, была сломана

АГН Москва / Денис Воронин

Прокурор на заседании Пресненского суда Москвы по делу актера Михаила Ефремова попросила назначить ему наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Перед прениями сторон в суде Ефремов объявил, что считает себя виновным в аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров. "Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - сказал он.

Гособвинитель считает, что актер "раскаялся неискренне в совершенном им ДТП", цитирует ТАСС. "Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества", - сказала прокурор. По статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Гособвинитель заметила, что память Ефремова "избирательна". Он помнит, как искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, однако не помнит, как и с кем выпивал, как оказался в своем джипе. Подсудимый имел возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий", подчеркнула она (цитата по РИА "Новости".

Прокурор просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего.

Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по 1 символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына: сами они запросили именно эту сумму.

Прокурор отметила, что полученные артистом травмы, в том числе след на шее и боль в грудной клетке, "однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем". Также на это указывают эпителий Ефремова, найденный на подушке безопасности водителя. "Ввиду существенных противоречий показаний свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна с показаниями других свидетелей и с данными камер видеонаблюдения, прошу суд отнестись к их показаниям скептически", - добавила представитель гособвинения.

Во время предварительного следствия Михаил Ефремов признал вину в аварии. Затем артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Сергея Захарова и выразил готовность помочь родственникам курьера "всеми средствами". Позднее в суде актер не признал свою вину в ДТП - он говорил, что ничего не помнит, потому что был сильно пьян. Ефремов также утверждал, что никогда не садился за руль в состоянии опьянения, а про видео сказал, что кто-то вырезал частицу "не" из фразы про признание вины.

За прошедший месяц в ходе процесса были допрошены более десяти свидетелей - как со стороны защиты, так и обвинения. Первые утверждали, что видели за рулем джипа Ефремова какого-то постороннего молодого человека, а сам актер после ДТП якобы выходил с пассажирского места. Вторые заявляли, что видели, как пьяного артиста вытаскивали с водительского сиденья.

Независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Техническая экспертиза показала, что Jeep Grand Cherokee был исправен - защита упирала на то, что машина, возможно, была сломана. Кроме того, эксперты нашли в крови артиста алкоголь и следы каннабиноидов.