Бывший старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков получил 3,5 года лишения свободы условно по делу о пытках заключенных. Прокуратура просила для бывшего сотрудника ФСИН три с половиной года колонии.

Заволжский райсуд Ярославля также постановил, что Яблокову запрещено занимать должности в органах власти сроком на три года, пишет "Новая газета".

Суд рассматривал дело повторно. В январе Яблоков получил 3,5 года колонии, но Ярославский областной суд отменил решение и отправил дело об издевательствах над осужденным Хасдином Муртазалиевым на новое рассмотрение.

Фонд "Общественный вердикт" намерен обжаловать приговор.Напомним, в 2016 году Яблоков вместе с младшими инспекторами группы надзора Владиславом Писаревским и Романом Оныпой жестоко избили Муртазалиева дубинками, а также руками и ногами.

Дело Яблокова в суде первой инстанции рассматривалось в особом порядке, он признал вину и дал показания против коллег.

Яблоков также проходит подсудимым по делу о пытках над Евгением Макаровым и другими заключенными ИК-1.