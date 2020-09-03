Мосгорсуд / ВКонтакте Сергей Фургал в Басманном районном суде, 3 сентября 2020 года

Мосгорсуд / ВКонтакте

Басманный районный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря", - огласила постановление судья Евгения Николаева. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора "в целях обеспечения безопасности участников процесса". Фургал и его защитники выступили против, они настаивали на рассмотрении ходатайства следствия в открытом режиме.

Перед тем, как судья приняла решение закрыть заседание от прессы и слушателей, представитель надзорного ведомства заявил, что Фургал руководил подразделением, занимающимся устранением конкурентов. "В ходе расследования дела органы следствия получили заявления от свидетелей, что они испытывают страх от действий обвиняемого. Эта угроза не ликвидирована и несет не голословной характер. Так, Фургал руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц", - сказал прокурор.

Фургал в свою очередь опроверг заявление прокурора и вновь заявил о своей невиновности. "Какую бригаду я создал, кого я убивал?" - обратился он к суду с риторическими вопросами.

Обвинения отвергает и защита Фургала. "Ни о каких структурных подразделениях, о создании бандформирований и физическом устранении неугодных речи нет", - подчеркнул один из адвокатов обвиняемого Борис Кожемякин.

Сергей Фургал считает свое дело политическим. Судья сообщила, что СК РФ проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах Дальнего Востока - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

Защита Фургала обжалует решение суда о продлении срока ареста, заявил ТАСС один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян. "Считаем постановление суда незаконным и необоснованным. Обязательно его обжалуем в апелляционном порядке", - сказал защитник.

Губернатора Сергея Фургала задержали в начале июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Также, по версии следствия, Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах.

Сразу после задержания Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

В конце августа суд санкционировал возобновление следствия по делу Фургала от 2004 года. Тогда он подозревался в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Отставной майор вооруженных сил Евгений Зоря, имевший российское и канадское гражданство, был убит 29 октября 2004 года в 50 метрах от Кировского РОВД в Хабаровске. Киллер выпустил в него всю обойму из пистолета Макарова.

Зоря уволился из российской армии в 1994 году, после чего занялся бизнесом. Он начинал с челночных поездок в Китай, Турцию, Польшу, затем создал торговый центр "Анна", разветвленную сеть киосков розничной торговли (ЧП "Зоря", ООО "Купава-Трейлер", "Продкараван"). Одно время Зоре принадлежало информационное агентство "Жираф". Коммерсант также учредил ряд ООО, занимающихся различным производством: от пластиковых окон до торгового оборудования. Впоследствии Зоря приобрел недвижимость и открыл свое дело в Канаде. Однако он периодически приезжал в Хабаровск.

По одной из версий, Евгений Зоря поплатился за связь с криминальным авторитетом Юрием Масленниковым по кличке Краб. Он был "смотрящим" по Хабаровску, однако в апреле 2004 года был низложен местной ОПГ "Общак", с которой у него произошел конфликт. Краб скрылся, прихватив "воровскую кассу".