Петрозаводский городской суд приговорил к трем с половиной годам колонии-поселения 49-летнего местного жителя, который насильно запер подругу в квартире и избил ее. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Карелии.

Как установил суд, во время новогодних праздников у пары произошла ссора "на почве ревности и распития спиртных напитков". Чтобы остановить конфликт, женщина решила уйти из квартиры.

Пытаясь остановить сожительницу, мужчина запер дверь и спрятал ключ. Затем он достал из сейфа охотничий карабин и выстрелил в сторону женщины. Она получила ранение руки. Кроме того, заряд пробил насквозь входную дверь.

На этом домашний тиран не успокоился. Он начал бить подругу по лицу прикладом, от чего женщина потеряла сознание. Придя в себя, она смогла укрыться в ванной и вызвать полицию.

Приехавшим на место силовикам мужчина дверь не открыл. Пока они топтались у входа, дебошир выстрелил в дверь ванной, где пряталась женщина. Этот выстрел ее не ранил.

Полицейские смогли попасть в квартиру только через несколько часов, вскрыв замок. Мужчина вину отрицать не стал и объяснил свои действия "злостью, которую не смог обуздать".

Ему инкриминировали незаконное лишение свободы с применением оружия (пункт "г" части 2 статьи 127 УК РФ), а также угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).

По решению суда огнестрельное оружие и боеприпасы конфискованы у осужденного и переданы в правоохранительные органы.