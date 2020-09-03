Тайфун "Майсак", который обрушился на Корейский полуостров, оказывает косвенное влияние на южные, юго-западные и западные районы Приморского края. Больше всего от стихии пострадал Владивосток. Ветер валит деревья и рекламные щиты, срывает крыши со зданий. Возникли проблемы с электро- и водоснабжением, автомобильным и железнодорожным сообщением.

Порывы ветра превысили нижние значения для урагана (свыше 33 м/с) и достигали 43 м/с, сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета. "Скорость ветра на мысовых метеостанциях зафиксирована порывами до 43 м/с. В самом Владивостоке порывы до 40 м/с. Это соответствует значениям урагана, то есть свыше 33 м/с", - рассказал представитель управления.

В столице Приморья образовались серьезные заторы на дорогах, в том числе из-за перекрытия движения на мосту через бухту Золотой Рог, где ветер сорвал контейнер с большегрузного автомобиля. Он повредил две легковых машины, пострадавших нет.

На побережье ураган оторвал плавучий док завода "Восточная верфь", который налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Пострадавших нет, корабли и подводные лодки не повредились. В пресс-службе ТОФ ТАСС сообщили, что буксиры отвели его в безопасное место.

По данным VL.ru, без электричества к 16:49 (по местному времени) во Владивостоке оставались более 830 жилых домов, без холодной воды - более 100. Упало более 100 деревьев. У 47 домов пострадала кровля.

Электричка 6345 Владивосток - Кипарисово на 16:25 не прибыла на перрон. В компании "Экспресс Приморья" порталу рассказали, что нет напряжения в сети. Все электропоезда встали.

В городе из-за падения деревьев, вывесок и других предметов повреждено много автомобилей. На авторынке в районе Зеленого Угла ветер пострадали несколько десятков машин, выставленных там на продажу. На них упала крыша торгового павильона.

Пока известно об одном пострадавшем от стихии. На мужчину упал рекламный щит в районе торгового центра "Зеленый остров". В срочном порядке его доставили в больницу. Сведений о состоянии пациента пока нет, отмечает ИА PrimaMedia.

В ближайшие сутки тайфун значительно заполнится и переместится на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнет расти. В пятницу ночью дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов еще сохранится. Днем дожди вовсе прекратятся, ветер станет тише, информирует Примгидромет.

Тайфун "Майсак" в ночь на 3 сентября вышел на сушу в районе города Пусан в южной части Южной Кореи. При этом скорость ветра составляла 162 км/ч, порывы - 216 км/ч. От стихии больше всего досталось южным и восточным районам страны.

Тайфун привел к наводнениям. Ветром повалено много деревьев, повреждены здания. Из опасных районов эвакуированы 2400 человек. Без электроснабжения остались 295 тысяч домов, в настоящее время их число уменьшилось до 84 тысяч. Погиб один человек в Пусане, сообщает Stormnews со ссылкой на агентство Stormnews.

Затем "Майсак" вышел в Японское море и вскоре обрушился на восток КНДР. Он принес сильные дожди, которые привели к наводнениям. В результате под водой оказались улицы города Вонсан. Но местные метеорологи не ожидают серьезного ущерба.

Предупреждения о ненастной погоде также действуют в Японии, Китае, Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях.

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