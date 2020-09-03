ВСЕ ФОТО В России вспоминают жертв Беслана и других терактов

alania.gov.ru Основные события проходят в Беслане, где третий день продолжается вахта памяти

alania.gov.ru В спортзале школы, где террористы три дня удерживали 1128 человек, утром прошла божественная литургия

alania.gov.ru

В России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране вспоминают погибших 16 лет назад в результате захвата заложников в бесланской школе N1, а также жертв других террористических актов и погибших при исполнении долга правоохранителей. Основные события проходят в Беслане, где третий день продолжается вахта памяти. В спортзале школы, где террористы три дня удерживали 1128 человек, утром прошла божественная литургия.

После прочтения на осетинском языке стихотворения "Великая скорбь Осетии", написанного после теракта поэтом Шамилем Джигкаевым, в 13:05 по московскому раздадутся два удара колокола, символизирующие два первых взрыва в спортзале. После этого будет объявлена минута молчания, во время которой ученики бесланских школ выпустят в небо 334 белых воздушных шара - по числу жертв трагедии. Затем от школы до мемориального кладбища "Город ангелов" пройдет крестный ход с фотографиями погибших. Там под звуки метронома зачитают стихотворение "Имена" и в алфавитном порядке перечислят всех погибших, после чего снова выпустят в небо белые шары.

Акции памяти запланированы во всех регионах Северного Кавказа, сообщает ТАСС. В Карачаево-Черкесии возле мемориала жертвам теракта в Беслане в селе имени Коста Хетагурова пройдет траурный митинг. В Грозном у памятника погибшим выступят представители власти и правоохранительных органов, дети прочитают стихи. В Дагестане волонтеры раздадут жителям региона буклеты с информацией о противодействии экстремизму и терроризму. В Ингушетии на территории мемориала памяти и славы состоится возложение цветов.

В Ставрополе памятное мероприятие пройдет на площадке у городского Дворца культуры и спорта, где десять лет назад в результате взрыва перед концертом погибли восемь человек, более 50 получили ранения. В Кабардино-Балкарии пройдет круглый стол о роли гражданского общества в противодействии терроризму.

В Москве одним из основных событий 3 сентября станет мемориальная акция у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье), сообщается на сайте мэрии. В 12:20 там состоится панихида, все желающие смогут возложить цветы к памятнику жертвам теракта в школе Беслана.

В Москве теракты в разные годы произошли в десяти точках, на каждой из них установлены памятные знаки, куда можно принести цветы. Это площадь перед Театральным центром на Дубровке, улица Гурьянова (памятный знак установлен на месте взорванного дома N19), Каширское шоссе на месте взорванного дома N6, корпус 3, место взрыва возле станции метро "Рижская", вестибюль станции метро "Автозаводская" и подземный переход на Пушкинской площади, памятный знак жертвам теракта на аэродроме "Тушино", площадка у гостиницы "Националь", вестибюли станций метро "Парк культуры" и "Лубянка".

На ТВ покажут документальный фильм о Беслане, отвергающий версию о вине властей

Российский Союз ветеранов совместно с ассоциацией группы "Вымпел" проведет в школах ряда российских регионов онлайн-уроки мужества, в ходе которых будет показан документальный фильм о событиях в Беслане. Какой именно, не уточняется. В прошлом году к 15-летию трагедии журналист Юрий Дудь выпустил о ней документальный фильм "Беслан. Помни". Это видео стало вторым по просмотрам российской аудитории YouTube в 2019 году (сейчас у него более 21 млн просмотров) и было отмечено премией "Открытой России", но вызывало болезненную реакцию в среде телепропагандистов из-за критики действий российских властей.

Телеканал "Россия 1" 3 сентября покажет фильм-расследование Александра Рогаткина "Беслан". По словам автора, его работа рассчитана на телезрителей, "которых все эти годы кормили альтернативными версиями": в частности, о том, что большинство заложников погибли в результате штурма школы спецназом, а не из-за взрыва двух бомб террористов. По мнению Рогаткина, данная версия не имеет права на существование, так как ее "несостоятельность" была доказана в ходе эксперимента.

При подготовке своего фильма автор решил "поспрашивать и спецназовцев, и парламентскую комиссию, которая все это расследовала". "Хотел докопаться до истины. Год назад вышли фильмы Юрия Дудя и "Новой газеты", авторы которых придерживались альтернативной точки зрения. Они подняли важные вопросы, но почему-то уцепились за ангажированную версию", - объяснил автор РИА "Новости".

По сути, Рогаткин считает высказанные в фильмах Дудя и Новой газеты" версии "теориями заговора". Теперь же, с выходом его собственного фильма, "по крайней мере, представлена и другая точка зрения. И логика должна, наконец, восторжествовать". Отмечается, что многие моменты не вошли в фильм Рогаткина из-за ограниченного форматом хронометража.

Путин "хранит память о Беслане в сердце", но молчит и не приезжает туда

Президент России Владимир Путин традиционно не участвует в памятных мероприятиях. Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что и на сей раз в графике главы государства не предусмотрено никаких мемориальных акций. "Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как и у любого россиянина", - добавил Песков.

Сам Путин на заседании Совета по правам человека в декабре 2019 года назвал Беслан своей "личной болью" и болью всей страны на всю жизнь и пообещал рассмотреть вопрос об оказании психологической помощи пережившим трагедию. После теракта Путин приезжал в Беслан только дважды: на следующий день после штурма школы 4 сентября 2004 года и в августе 2008 года.

О втором визите, в ходе которого Путин (тогда премьер-министр) побывал на кладбище "Город ангелов", впервые стало известно только 15 лет спустя из фильма Юрия Дудя, где об этом рассказал экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Песков подтвердил информацию. В 10-летнюю и 15-летнюю годовщины трагедии президент уезжал в Монголию на празднование юбилея победы над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

В прошлом году Путин своим указом перенес на 3 сентября День окончания Второй мировой войны, который во всем мире отмечается 2 сентября. Это вызвало возмущение в Северной Осетии: глава республики Вячеслав Битаров обещал, что не допустит празднования этой даты в день памяти жертв терроризма, когда "нормальные люди скорбят". А комитет "Матери Беслана" выпустил петицию против совмещения праздничной и скорбной дат.