Политтехнологи, работающих на внутриполитических проектах "повара Путина" Евгения Пригожина, участвуют в избирательной кампании партии "Родина" в Госсовет республики Коми

komi.rodina.ru Первым номером в партийном списке идет политтехнолог Максим Шугалей, работавший в интересах бизнесмена в Ливии и попавший там в заключение

komi.rodina.ru

Политтехнологи, работающих на внутриполитических проектах "повара Путина" Евгения Пригожина, участвуют в избирательной кампании партии "Родина" в Госсовет республики Коми. Первым номером в партийном списке идет политтехнолог Максим Шугалей, работавший в интересах бизнесмена в Ливии и попавший там в заключение. Депутатский статус может помочь ему вернуться в Россию, хотя "Родина" и представители Пригожина отрицают его прямое участие в кампании, пишет "Медуза".

Шугалей до сих пор никак не был связан с Коми, но работал на так называемых африканских проектах Пригожина, проводя мониторинг ситуации в африканских странах с конца 2017 года. Он и его коллеги организовали социологические исследования и консультировали на выборах кандидатов, считавшихся пророссийскими.

Максима Шугалея и его переводчика, россиянина Самера Суэйфана арестовали в Ливии в июле 2019 года. Шугалея заподозрили в том, что он тайно встречался с Сейфом аль-Исламом Каддафи - сыном убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, который находится в оппозиции Правительству национального согласия. Официально Шугалей занимался в Ливии социологическими исследованиями для Фонда защиты национальных ценностей, который также считается структурой, близкой к Пригожину. Пригожин и его люди считают, что выдвижение Шугалея и его прохождение в Госсовет Коми позволит российским органам власти активнее добиваться его освобождения, пишет издание.

В региональном депутатском корпусе отмечают, что выдвижение Шугалея от "Родины" и участие политтехнологов Евгения Пригожина в кампании в Коми согласовано с администрацией президента, но Кремль не гарантировал Пригожину прохождения в республиканский Госсовет. В администрации президента также не понимают, каким образом статус депутата Коми будет способствовать освобождению Шугалея, и не уверены, что "Родина" преодолеет необходимый для этого пятипроцентный барьер.

Куда более перспективной в том числе с точки зрения администрации президента выглядит новая партия "Зеленая альтернатива", которая входит в пул новых политических сил, созданных при поддержке Кремля в начале 2020 года (в их список, например, входит партия "За правду" Захара Прилепина). По замыслу властей, "зеленые" должны "канализировать экологический протест". Неформальным лидером "Зеленой альтернативы" считается художник Вася Ложкин: в администрации президента намерены помочь этой партии преодолеть пятипроцентный барьер.

Фото Шугалея размещено на первой полосе партийной газеты "Родины", его биографии посвящен буклет под названием "Герой нашего времени". Шугалей назван в нем первым человеком, который "предупреждал москвичей" о грядущих протестах в Шиесе. "За несколько лет до Шиеса он предупреждал москвичей, что природа для россиян священна. И что против строительства мусорного полигона они встанут стеной. Московских заказчиков не устраивало такое заключение, они требовали переписать его. Но Максим Шугалей отказался это сделать", - утверждают авторы буклета. Источник "Медузы", близкий к мэрии Москвы, отрицает, что Шугалею было заказано такое исследование. О работе Шугалея на Пригожина в его биографии не говорится; отмечается лишь, что он поехал в Ливию "по заданию Родины".

По словам председателя президиума политсовета "Родины" Марины Костычевой, идея выдвинуть Шугалея в Госсовет Коми возникла в партии после выхода на НТВ фильма "Шугалей", где технолог представлен как незаконно арестованный в Ливии российский ученый. По ее словам, защита соотечественников за рубежом является ключевой для партии "Родина" и Конгресса русских общин еще с 1990-х годов.

Источник, близкий к региональной власти в Коми, утверждает, что всю местную предвыборную работу финансирует сам Пригожин. Собеседник, близкий к администрации президента, предполагает, что технологи Пригожина могут тренироваться на региональной кампании, рассчитывая на более крупные проекты, связанные с выборами в Госдуму. "Коми - сложный протестный регион, поучиться можно, а потом, предлагая услуги, демонстрировать успехи в республике. Если будет что демонстрировать, конечно", - говорит собеседник издания.

В пресс-службе компании Пригожина "Конкорд-М" заявили, что бизнесмен не имеет никакого отношения к избирательной кампании партии "Родина" и не сотрудничает с политтехнологами, а самого Шугалея горячо поддерживает, считая патриотом, "символом стойкости, мужества и борьбы против терроризма". Этот же комментарий "Конкорд" опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".