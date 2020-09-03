Во Владивостоке из-за ураганного ветра с морского причала в бухте Улисс сорвало со швартов плавучий док. Его понесло на корабли и подводную лодку Тихоокеанского флота (ТОФ). На место происшествия направлены буксиры. Пострадавших нет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.

В отделе информационного обеспечения ТОФ уточнили, что плавучий док, принадлежащий компании "Восточная верфь", оказался плохо пришвартован, вследствие чего из-за удара стихии он оторвался от причальной стенки.

После отрыва док понесло к месту базирования кораблей Тихоокеанского флота во Владивостоке. Далее он совершил навал на оконечность одного из причалов, вследствие чего был незначительно поврежден причал. При этом корабли и подводные лодки уцелели.

В район происшествия были направлены три судна обеспечения Тихоокеанского флота в Приморье для буксировки плавдока.

В пресс-службе "Восточной верфи" пояснили, что док был закреплен по всем стандартам и нормативам, но ветер был такой силы, что все цепи вырвало из бетона.

"Повреждения, судя по всему, незначительные. Но самое главное, что нет жертв и ситуацию удалось оперативно решить совместными действиями министерств и ведомств. В 14:30 док сорвало, а через полтора часа он уже никакой угрозы не представлял. В момент происшествия там находилось шесть человек, никто из них не пострадал. Сейчас плавдок надежно закреплен. Как только погода устаканится, мы вернем его на место", - уточнили в компании.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко просит жителей Владивостока не выходить из дома из-за непогоды. Глава региона напоминает, что находиться на улице небезопасно - в городе бушует ураганный ветер. "Друзья, прошу вас воздержаться от выхода на улицу, не выпускайте детей. Находиться на улице небезопасно. Берегите себя и своих близких", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

3 сентября с 8:00 до 18:30 во Владивостоке выпало 5 мм осадков, а порывы ветра достигали 28-30 м/с. Последний раз такой ветер в городе отмечался в 1969 году. Мысовые метеостанции фиксируют порывы ветра от 30 до 43 м/с.

Ветром было повалено больше 100 деревьев, сорваны крыши с нескольких зданий. Проезд по мосту через бухту Золотой Рог закрыт. По последней информации, на остров Русский будут пропускать по три машины.

"Поваленные деревья, ограничивающие движение транспорта, убираются силами МБУ "Содержание городских территорий", МКУ "Владивостокская городская поисково-спасательная служба" и двумя пожарно-спасательными отрядами ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Распилено и убрано 39 деревьев. Работает 17 бригад, в ночь количество бригад будет увеличено", - рассказали в городской администрации.

Падение дерева в районе подстанции "Залив" привело к нарушению энергоснабжения в центральной части города, ведутся аварийно-восстановительные работы. В настоящий момент электроснабжение большей части потребителей Владивостока восстановлено.

Отключения электроэнергии также зафиксированы в Артеме, Находке, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах.

По словам министра ГО и ЧС Приморья Александра Златкина, в настоящее время более 400 человек устраняют последствия стихии - это сводные силы МЧС России, ГУ МЧС России по Приморскому краю и регионального министерства ГОЧС. Задействовано почти 100 единиц техники.