Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе на незаконное применение насилия в отношении участника протестных акций 2019 года

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Москва, 27 июля 2019 года

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Следственный комитет России начал первую доследственную проверку по жалобе на незаконное применение насилия в отношении участника протестных акций 2019 года Михаила Файто, сообщается на своем сайте Комитет против пыток. Десятки других пострадавших так и не смогли добиться рассмотрения их заявлений.

3 августа 2019 года Михаил Файто был задержан в центре Москвы и доставлен в ОМВД России по району Печатники. Впоследствии он рассказал, что был избит полицейскими при выходе из автозака, поскольку стал задавать вопросы и оспаривать законность действий сотрудников полиции.

"Автобус стоял кабиной к бетонному забору, меня завели в этот промежуток между автобусом и забором и поставили на "растяжку", расположив мои руки на заборе, а ноги разведя широко в стороны", - рассказал Файто. На слова о том, что для проведения обыска необходимы понятые, полицейские не отреагировали, а после второго замечания начали бить его по почкам и ребрам.

"Также мне был нанесен сильный удар сзади с правой стороны чуть выше почек. От этого удара у меня перехватило дыхание, я не мог вдохнуть, мне не хватало воздуха, я захрипел. <...> Мне было очень страшно, я опасался, что они могут меня убить. Это усиливалось воспоминанием о том, с какой жестокостью они обсуждали, как "месили людей", и кто-то из них рассказывал, как кого-то "отоварил"", - рассказал задержанный.

После этого Файто повалили на асфальт, и он упал плашмя лицом вниз на левую руку. "Один сотрудник дергал меня за туловище, за волосы, пытаясь сдвинуть. Второй сотрудник пытался сесть на меня в районе поясницы. При этом мою голову также прижимали к асфальту. Я чувствовал боль в левой стороне лица, плечах, локтях и животе. Боль была практически везде, так как сотрудники полиции волочили меня по асфальту. Далее мне надели наручники и подняли за них резким рывком вверх", - рассказал он. Впоследствии у Файто были диагностированы повреждения связок пальца, ушиб запястья и ссадины на лице, теле и руках.

Сообщение о неправомерных действиях полицейских было подано в Следственный комитет еще в 2019 году, но вместо доследственной проверки его перенаправили в Главное управление МВД России по Москве и в управление собственной безопасности Росгвардии по Москве, то есть именно в те органы, сотрудников которых заявитель и обвинял в совершении преступления. Оттуда Файто получил уведомления о том, что руководство этих ведомств не усматривает нарушений в действиях сотрудников.

15 июня 2020 года юристы Комитета против пыток направили в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах Михаила Файто. В жалобе заявитель указывает на незаконное применение к нему физического насилия, а также на то, что Следственный комитет отказался даже проверить эту жалобу. После того, как 26 июня 2020 года Люблинский суд Москвы прекратил административное дело по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) в отношении Михаила Файто, признав отсутствие состава правонарушения, юристы подали в Следственный комитет повторную жалобу на действия полицейских.

Сообщается, что это первое дело о применении насилия сотрудниками полиции и Росгвардии в отношении участника протестных акций летом прошлого года, по которому будет проведена доследственная проверка. В общей сложности юристы правозащитных организаций "Комитет против пыток", "Агора" и "Зона права" представляют интересы 23 пострадавших, которые требуют возбуждения уголовных дел по фактам насилия. В феврале этого года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что силовики якобы понесли наказания за превышение полномочий вплоть до увольнения, однако не привел никаких подробностей.

В конце июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению первых 17 жалоб на привлечение к административной ответственности за участие в московских протестах летом 2019 года. В действиях властей ЕСПЧ усмотрел признаки нарушения права на свободу передвижения, справедливый суд и свободу собраний. Руководитель "Апологии протеста" Алексей Глухов пояснил, что жалобы подали рядовые участники акции протеста 27 июля, которые были оштрафованы по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия).

Массовые акции протеста летом 2019 года проходили из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мосгоризбирком отказал в регистрации всем видным столичным оппозиционерам, многие из них были отсечены и от участия в протестах, некоторые отбыли несколько сроков административного ареста.

Силовики жестко разгоняли протестующих, только 27 июля были задержаны 1373 человека. По итогам было заведено "московское дело" о массовых беспорядках, участников обвиняли в нападениях на полицейских за брошенные в их сторону стаканчик или пустую бутылку. При этом случаи избиения митингующих, которые приводили к серьезным травмам, так и не были расследованы. Фигурантами "московского дела" стали 32 человека. 22 были осуждены, десять до сих пор находятся в колониях.