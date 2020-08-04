С приходом нового эпидемического сезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает министерство здравоохранения РФ

Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru Минздрав подчеркивает, что вакцины от них "уже существуют и смогут защитить россиян, они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ"

IgorVetushko / DepositPhotos

С приходом нового эпидемического сезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает министерство здравоохранения РФ.

"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)", - говорится в сообщении Минздрава России, которое цитирует "Интерфакс".

Отмечается, что от циркулирующих новые штаммы "отличаются тем, что до этого эпидсезона на территории России их не было, случаев заболевания не встречалось".

Минздрав подчеркивает, что вакцины от них "уже существуют и смогут защитить россиян, они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ".

Специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения дважды в год пересматривает штаммы гриппа для четырех- и трехвалентных вакцин. В четырехвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, в трехвалентной вакцине, которая пока больше распространена в мире, есть только один вирус штамма В. Штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage) был в четырехвалентной вакцине и в прошлом эпидсезоне. В трехвалентных вакцинах на этот сезон в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновленных штамма.

В прошлогодний сезон гриппа ВОЗ рекомендовала включить в состав вакцин вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, вирус A(H3N2), вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88), передает ТАСС.

Главный инфекционист допустил одновременное заражение гриппом и COVID-19

Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов не исключает, что можно одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом. При этом неясно, как будет протекать заболевание и каковы будут последствия.

Он напомнил, что COVID-19 - новое заболевание, о нем известно не все.

"Сочетанные формы разных респираторных вирусных инфекций наблюдаются. Но как протекают такие сочетанные инфекции - вопрос изучен недостаточно, тем более не изучен он для коронавирусной инфекции", - сказал профессор.

Он рекомендовал "обязательно привиться от гриппа, как только программы вакцинации будут запущены, как можно быстрее", чтобы защититься от возможных рисков. Профессор добавил, что в 2020 году вакцинацию от гриппа планируют запустить раньше обычного, возможно с сентября.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что поставки вакцины от гриппа в регионы в этом году планируется начать 31 августа и привить планируется не менее 60% населения, а из числа входящих в группу риска - около 75%. В прошлых годах от гриппа прививали около 50% населения России.

Как сообщал источник "Интерфакса", регистрация вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи, ожидается 10-12 августа, 15 августа - вывод в гражданский оборот. Клинические испытания данной вакцины уже завершены. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 августа также заявлял, что ожидает регистрации вакцины в течение 10 дней. После этого должна начаться третья стадия испытаний, будут прививаться врачи и учителя, и их реакция на вакцинацию будет отслеживаться.