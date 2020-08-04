На школьном конкурсе в Чечне можно получить 6 миллионов рублей, придумав стихотворение в память об отце главы республики Ахмате Кадырове, или выиграть iPhone за красивый стих о матери Рамзана Кадырова Аймани. Спонсором конкурса при этом выступает фонд имени Ахмата Кадырова, главой которого является сама Аймани Кадырова.

Как пишет портал "Кавказ. Реалии", в июне в Чечне прошел конкурс для школьников на лучшее стихотворение в честь матери главы республики. Победителями стали десять детей. За первое, второе и третье место они получили 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч соответственно. Остальные призеры получили смартфоны iPhone 11 и дипломы.

В конце июля власти Чечни объявили о новом конкурсе, посвященном Аймани. Теперь это был конкурс видеороликов, направленных на "воспитание духовно-нравственных устоев, патриотизма, гордости за свою Родину и уважительного отношения к женщине". "Я не боюсь смерти... О, всевышний, возьми мою жизнь и прибавь ее к жизни нашей матери Аймани Несиевны, потому что я не вижу ценности этого мира без нее", - декламировала свое стихотворение одна из участниц конкурса.

Как пишет "Кавказский узел", жители республики полагают, что подобные соревнования организуются чиновниками ради дивидендов и выгоды для себя. Помимо подобных конкурсов, награды регулярно присуждают за лучшее стихотворение ко дню рождения Ахмата Кадырова (23 августа), к нему же приурочен ежегодный конкурс детских рисунков "Возрождение Чеченской Республики глазами детей" и конкурс "Детское перо". Кроме того, в память о Кадырове-старшем в Чечне учредили международный конкурс чтецов священного Корана, победитель которого получает шесть миллионов рублей. В республике есть даже кубок Ахмат-Хаджи Кадырова по бильярдному спорту.

В 2017 году, перед Днем народного единства, глава Чечни проводил конкурс стихотворений в честь Владимира Путина. Причиной учреждения конкурса могла стать информация о том, что Кадыров одним из первых в России приобрел новую модель IPhone. 3 ноября Кадыров заявил, что не гоняется "ни за новыми, ни за старыми айфонами", а 4 ноября объявил конкурс на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине, призом в котором должен был стать iPhone X.

Победительницей конкурса стала третьеклассница Хеда Ибахиева: Кадыров отметил, что девочка "расстроилась", когда ей сообщили о подарке, и заявила, что участвовала в конкурсе, чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту. Позднее "Aфиша Daily" обнаружила, что стихотворение девочки составлено на основе стихотворения "Гордая моя Россия", написанного некоей Ириной Самулевич.