На границе с Казахстаном произошли столкновения между мигрантами и сотрудниками российских правоохранительных органов. Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, стычки удалось локализовать без участия ведомства.

"Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По некоторой информации, в столкновениях участвовали выходцы из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать в родные страны из-за закрытия Казахстаном сухопутной границы. Власти этой страны приняли решение продлить карантин на две недели до 17 августа из-за коронавируса.

(18+)

Судя по записи, инцидент произошел на участке федеральной автодороги А-300 Самара -Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан на границе Самарской и Оренбургской областей. Недалеко от этого места находится пункт пограничного контроля Маштаков, отмечает "Коммерсант".

Между тем информированный источник сообщил, что граждане Узбекистана, вновь собирающиеся в Большечерниговском районе Самарской области в надежде перейти границу с Казахстаном и уехать на родину, попытались прорваться через оцепление в Оренбургскую область.

"Вчера в 9:00 утра люди ждали, что будет объявлено решение по их ситуации. Этого не произошло. Тогда они "пошли на прорыв" на территорию Оренбургской области. Силовые структуры вернули их обратно на территорию Самарской области", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, с учетом 425 человек, которые не смогли вернуться на родину поездом, и вновь прибывших граждан, сейчас в палаточном лагере и непосредственно на границе с Оренбургской областью находится 840 человек.

Первый случай массового скопления среднеазиатских мигрантов у российско-казахстанской границы был зафиксирован в мае 2020 года. Среди граждан Узбекистана тогда распространялись слухи, что им удастся проехать сухопутным путем. Позже они были отправлены домой на специальных автобусах через территорию Казахстана после согласования с дипломатическими ведомствами. Ситуация повторялась несколько раз, часть гастарбайтеров вывезли на родину поездами и автобусами.