Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году. Согласно документу министерства, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда рублей.

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, а в 2023 году - снова увеличить на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей, передает РИА "Новости".

Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности России и госслужащих. В 2021 году планируется рост этих расходов на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда рублей, в 2022-м и 2023-м - по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда рублей. Напомним, должность замглавы Совбеза Владимира Путина занимает ушедший с поста премьер-министра Дмитрий Медведев.

Собеседник "Ведомостей", близкий к Совбезу, сказал, что все сотрудники аппарата Совбеза, в том числе и секретариата зампредседателя Совбеза, являются госслужащими администрации президента.

Также планируется сократить финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году - на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда рублей, в 2023 году - на 131 миллион, до 7,6 миллиарда рублей.

До сих пор из указа президента была известна лишь зарплата Дмитрия Медведева: она осталась "премьерской" - 618 700 рублей в месяц (7,4 млн рублей в год). Однако денежное вознаграждение - далеко не единственная статья расходов при обеспечении деятельности высших чиновников. В частности, им положено медицинское и транспортное обслуживание, эти расходы также отражены в проектировках Минфина, но какие именно средства предназначены непосредственно зампреду Совбеза, а какие - неназванным сотрудникам администрации президента, не указано.

В 2021-2023 гг. Минфин предлагает провести 10%-ную оптимизацию расходов по всем статьям федерального бюджета. Это нужно сделать в целях его сбалансированности, сказано в документе. В результате в 2021 г. может быть сокращено финансирование 36 из 43 госпрограмм, а также по 11 из 14 непрограммных направлений. Кроме администрации президента и пенсионной системы, финансирование которых в 2021 г. предполагается увеличить, а не сократить, в числе исключений может оказаться госпрограмма развития электронной и радиоэлектронной промышленности, финансирование которой предполагается нарастить сразу в несколько раз - до 113,7 млрд руб. Впечатляющий рост ожидает и госпрограмму экономического развития - со 162 млрд руб. в 2020 г. до 609,6 млрд руб. в 2021 г. Почти все дополнительное финансирование предполагается потратить на развитие малого и среднего предпринимательства.