Чеченские власти вернули из Москвы и публично отчитали сотню "аптечных наркоманов"

Стоп-кадр из видео ЧГТРК "Грозный" / youtube.com Молодые люди слушали чиновников, низко опустив головы. Несколько человек на камеру заявили о своем раскаянии и пообещали не повторять подобного

ЧГТРК "Грозный" / YouTube

Власти Чечни вернули из Москвы в Грозный более 100 молодых людей, дискредитировавших себя за пределами республики. Их собрали вместе и публично отчитали в присутствии телевидения, родственников, представителей духовенства и руководителей силовых ведомств.

В репортаже телеканала "Грозный", который длился около 25 минут, говорится, что молодые люди уехали в Москву якобы на заработки, а на самом деле стали "аптечными наркоманами" и не собирались возвращаться домой, пока представительство Чеченской Республики в Москве не узнало об их "настоящих увлечениях".

"Вас целая армия, 100 человек. Каждый день главе республики пишут в социальных сетях о проступках, таких же, как вы, выехавших за пределы региона. Вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы вы осознали и исправили свои ошибки", - заявил депутат Госдумы Адам Делимханов (цитата по ТАСС).

"Там, где это необходимо, человек должен сражаться до последнего. Он должен умирать за свой народ и веру, когда им грозит опасность, но никто не должен драться за жалкие 500 рублей, или за какую-то горстку таблеток. Такое недопустимо, и никто вам не позволит себя так вести, и нам не важно, где вы будете, хоть в Москве, хоть в Питере", - переводит слова Делимханова портал "Чечня сегодня".

Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что провинившиеся будут выполнять "самую тяжелую" работу в республике. "Мы дадим им самую тяжелую работу и будем следить за тем, как они ее выполняют. Если родители не могут справиться с такими сыновьями, то мы сможем", - сказал министр. Делимханов добавил, что родители должны контролировать сыновей, "чтобы они не уехали, не прятались".

"Сегодня вы все должны беречь в себе чеченца. Неужели, ради какой-то таблетки чеченец способен вот так просто отказаться от своей чести? Я обращаюсь к родителям молодых людей, которые поехали в другие города якобы для учебы или работы. Призываю вас, следите за тем, что они делают", - сказал Алханов, добавив, что власти Чечни никому не позволять осквернять честь своего народа.

Делимханов отметил, что оступившихся могут использовать в своих целях недоброжелатели Чечни. По его словам, никто не мешает молодым людям учиться, работать, развиваться. "Власти просят об элементарных вещах - следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах", - сказал депутат.

Молодые люди слушали чиновников, низко опустив головы. Несколько человек на камеру заявили о своем раскаянии и пообещали не повторять подобного. Это не первый случай, когда власти Чечни возвращают в республику молодых людей, совершивших проступки в других регионах, и привлекают их в воспитательных целях к физическим работам. В марте из Москвы в Грозный были доставлены 47 уроженцев республики, которых в репортаже ЧГТРК "Грозный" назвали "наркоманами, хулиганами и ворами", пишет "Кавказский узел".

В апреле в Чечню вернули трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. В октябре 2018 года глава республики Рамзан Кадыров лично отреагировал на видео с молодым чеченцем бросившим жестяную банку в пассажиров метро в Москве со словами: "Ахмат - сила". Впоследствии он публично извинился и по требованию Кадырова вернулся в Чечню, где его отправили на уборку улиц.