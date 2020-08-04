За последние сутки в России выявлено 5159 случаев коронавируса в 83 регионах, 144 человека умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 861 423 заболевших и 14 351 умерших.
Из больниц по выздоровлению выписано 7878 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 661 471.
Прирост заболевших по регионам:
Москва - 691
Свердловская область - 182
Ханты-Мансийский АО - 177
Московская область - 161
Санкт-Петербург - 158
Иркутская область - 137
Красноярский край - 130
Мурманская область - 129
Ростовская область - 129
Краснодарский край - 119
Нижегородская область - 109
Ульяновская область - 109
Омская область - 107
Оренбургская область - 106
Челябинская область - 105
Хабаровский край - 100
Приморский край - 99
Ставропольский край - 98
Алтайский край - 95
Новосибирская область - 95
Воронежская область - 94
Саратовская область - 93
Волгоградская область - 92
Ямало-Ненецкий АО - 92
Кемеровская область - 90
Тюменская область - 82
Пермский край - 71
Архангельская область - 68
Сахалинская область - 67
Кировская область - 61
Пензенская область - 54
Республика Саха (Якутия) - 53
Томская область - 48
Республика Дагестан - 43
Белгородская область - 40
Республика Бурятия - 39
Ярославская область - 37
Костромская область - 36
Республика Коми - 36
Самарская область - 36
Республика Крым - 36
Орловская область - 35
Республика Башкортостан - 35
Чувашская Республика - 34
Тульская область - 33
Ленинградская область - 32
Курганская область - 32
Республика Мордовия - 31
Брянская область - 30
Рязанская область - 29
Астраханская область - 29
Республика Татарстан - 29
Тамбовская область - 28
Вологодская область - 28
Тверская область - 27
Республика Тыва - 27
Калужская область - 25
Республика Адыгея - 25
Владимирская область - 24
Республика Хакасия - 23
Ивановская область - 22
Курская область - 22
Удмуртская Республика - 22
Магаданская область - 22
Амурская область - 21
Республика Калмыкия - 20
Новгородская область - 19
Липецкая область - 18
Смоленская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 15
Республика Марий Эл - 15
Забайкальский край - 13
Камчатский край - 13
Республика Ингушетия - 11
Республика Карелия - 9
Карачаево-Черкесская Республика - 9
Республика Северная Осетия - 9
Чеченская Республика - 9
Республика Алтай - 5
Калининградская область - 4
Еврейская АО - 2
Севастополь - 2
Псковская область - 1