ВСЕ ФОТО За последние сутки в России выявлено 5159 случаев коронавируса в 83 регионах, 144 человека умерли

АГН Москва / Софья Сандурская Всего в стране отмечено 861 423 заболевших и 14 351 умерших

АГН Москва / Софья Сандурская Из больниц по выздоровлению выписано 7878 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 661 471

АГН Москва / Софья Сандурская

За последние сутки в России выявлено 5159 случаев коронавируса в 83 регионах, 144 человека умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 861 423 заболевших и 14 351 умерших.

Из больниц по выздоровлению выписано 7878 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 661 471.

Прирост заболевших по регионам:

Москва - 691

Свердловская область - 182

Ханты-Мансийский АО - 177

Московская область - 161

Санкт-Петербург - 158

Иркутская область - 137

Красноярский край - 130

Мурманская область - 129

Ростовская область - 129

Краснодарский край - 119

Нижегородская область - 109

Ульяновская область - 109

Омская область - 107

Оренбургская область - 106

Челябинская область - 105

Хабаровский край - 100

Приморский край - 99

Ставропольский край - 98

Алтайский край - 95

Новосибирская область - 95

Воронежская область - 94

Саратовская область - 93

Волгоградская область - 92

Ямало-Ненецкий АО - 92

Кемеровская область - 90

Тюменская область - 82

Пермский край - 71

Архангельская область - 68

Сахалинская область - 67

Кировская область - 61

Пензенская область - 54

Республика Саха (Якутия) - 53

Томская область - 48

Республика Дагестан - 43

Белгородская область - 40

Республика Бурятия - 39

Ярославская область - 37

Костромская область - 36

Республика Коми - 36

Самарская область - 36

Республика Крым - 36

Орловская область - 35

Республика Башкортостан - 35

Чувашская Республика - 34

Тульская область - 33

Ленинградская область - 32

Курганская область - 32

Республика Мордовия - 31

Брянская область - 30

Рязанская область - 29

Астраханская область - 29

Республика Татарстан - 29

Тамбовская область - 28

Вологодская область - 28

Тверская область - 27

Республика Тыва - 27

Калужская область - 25

Республика Адыгея - 25

Владимирская область - 24

Республика Хакасия - 23

Ивановская область - 22

Курская область - 22

Удмуртская Республика - 22

Магаданская область - 22

Амурская область - 21

Республика Калмыкия - 20

Новгородская область - 19

Липецкая область - 18

Смоленская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 15

Республика Марий Эл - 15

Забайкальский край - 13

Камчатский край - 13

Республика Ингушетия - 11

Республика Карелия - 9

Карачаево-Черкесская Республика - 9

Республика Северная Осетия - 9

Чеченская Республика - 9

Республика Алтай - 5

Калининградская область - 4

Еврейская АО - 2

Севастополь - 2

Псковская область - 1

