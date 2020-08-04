За нарушение санитарных требований, установленных в рамках предупреждения распространения COVID-19, с мая приостанавливалась деятельность более 100 магазинов в Москве, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора во вторник.

"С 1 мая 2020 года за невыполнение комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, приостановлена деятельность 104 объектов, в том числе предприятий торговли продовольственными товарами - 48 объектов", - говорится в сообщении.

При этом в 73 случаях применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы передавались в суды. Судами вынесены решения о приостановлении деятельности 31 объекта на срок от 7 до 90 суток.

"В целом за 7 месяцев 2020 года по фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, приостановлена деятельность 171 объекта", - отмечает ведомство.

Основными нарушениями при работе предприятий являются "отсутствие "входного фильтра" с целью выявления и отстранения от работы сотрудников с признаками простудных заболеваний, термометрии как перед началом работы, так и в течение рабочего дня, контроля за соблюдением социальной дистанции, запаса моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, а также запаса средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), мыла и кожных антисептиков для обеззараживания рук".

В ведомстве напомнили, что в Москве сохраняется угроза распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с указом мэра Москвы действует режим повышенной готовности.

На минувшей неделе стало известно, что более 6 тыс. торговых предприятий в столице получили предписания на общую сумму более 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Кроме того, из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора были закрыты два магазина, сообщил ТАСС в пятницу, 31 июля, первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее он сообщил, что с 12 мая, когда наличие масок и перчаток у посетителей и сотрудников магазинов стало обязательным, до 17 июля предприятиям торговли выписано 4 334 протокола о нарушении масочного и перчаточного режима на сумму до 264,3 млн рублей. И если к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то к середине июля их число снизилось до 68%.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица - составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.