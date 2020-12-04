Журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на дискриминацию по половому признаку, пишет "Коммерсант". В мае после задержания на одиночном пикете в центре Москвы его арестовали на 15 суток за повторное нарушение правил публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Арест, утверждает в жалобе Илья Азар, лишил его "возможности участвовать в воспитании ребенка" и нарушил "право на уважение частной жизни".

Илья Азар просит ЕСПЧ признать, что в мае этого года российские власти нарушили сразу пять статей Конвенции о защите прав человека, арестовав журналиста после одиночного пикета. Так, речь о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции), на справедливое судебное разбирательство (ст. 6), на уважение частной и семейной жизни (ст. 8) и на свободу выражения мнения (ст. 10). Кроме того, как пояснил адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Леонид Соловьев, который представляет интересы Азара, в жалобе содержится требование признать нарушение ст. 14 Конвенции, запрещающей любую дискриминацию.

26 мая Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке, когда он стоял в одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Полицейские объясняли, что задержание связано с нарушением режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы), однако уже 28 мая Тверской районный суд назначил активисту 15 суток административного ареста за повторное нарушение правил митингов и пикетов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Этим арестом, следует из жалобы Ильи Азара в ЕСПЧ, российские силовики и суд лишили его "возможности участвовать в воспитании ребенка" - двухлетней дочери. При этом, отмечает активист, в России "административный арест не назначается женщинам, имеющим детей до 14 лет, но назначается мужчинам, имеющим таких же детей", что является дискриминацией по половому признаку.

"Никакого разумного обоснования для такого разделения нет", - подчеркивает он, ссылаясь на ст. 3.9 КоАП, регламентирующую это разделение.

О намерении Ильи Азара пожаловаться на дискриминацию стало известно 2 ноября. Тогда оппозиционный политик Владимир Милов обратился в Конституционный суд (КС) с требованием признать ст. 3.9 КоАП неконституционной. 12 ноября КС жалобу Милова отклонил, а подачу аналогичного обращения Ильи Азара адвокаты отложили.

По словам Леонида Соловьева, в ЕСПЧ в 2020 году из России ушло не менее 50 жалоб на нарушение свободы собраний, однако пункта о гендерной дискриминации они не содержат. Поэтому, считает адвокат, ЕСПЧ вряд ли коммуницирует жалобу Ильи Азара вместе с другими обращениями участников протестов.

Попыток оспорить пункты российского КоАП в ЕСПЧ ранее не предпринималось, рассказала юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова, эксперт по работе с Европейским судом. "На дискриминацию, в том числе гендерную, в ЕСПЧ жалуются регулярно, однако о подобной практике оспорить КоАП мне неизвестно", - сказала она.