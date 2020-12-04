Московские следователи выясняют обстоятельства гибели младенца, которого выбросили из окна многоэтажного дома. По предварительным данным, к смерти ребенка причастна подруга его матери, находившаяся у нее в гостях.

Малыш погиб в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главного следственного управления СК РФ Юлию Иванову.

"В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна. Он получил смертельные травмы", - пояснила Юлия Иванова. Причины такого поступка устанавливаются, на месте работают следователи СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выкинула младенца с 13-го этажа.