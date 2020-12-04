ВСЕ ФОТО Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в РФ превысило число заболевших, но о спаде заболеваемости говорить рано

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 901. Всего уже выздоровели 1 888 752 человека. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов вновь превысило количество инфицированных

Министерство здравоохранения Российской Федерации В России за сутки выявлено 27 403 случая коронавируса, умерли за сутки 569 человек. Всего в стране выявлено 2 402 949 заболевших и 42 176 умерших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

В России за сутки выявлено 27 403 случая коронавируса, умерли за сутки 569 человек. Всего в стране выявлено 2 402 949 заболевших и 42 176 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Марий Эл (0,6%).

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 901. Всего уже выздоровели 1 888 752 человека. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов вновь превысило количество инфицированных. Доля выздоровевших увеличилась до 78,6%.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 6868 (77)

Санкт-Петербург - 3694 (57)

Московская область - 1223 (33)

Нижегородская область - 496 (16)

Республика Карелия - 470 (2)

Архангельская область - 397 (1)

Свердловская область - 390 (16)

Вологодская область - 372 (12)

Воронежская область - 360 (10)

Ростовская область - 345 (26)

Хабаровский край - 336 (2)

Красноярский край - 332 (21)

Пермский край - 309 (13)

Челябинская область - 303 (8)

Республика Коми - 295 (7)

Мурманская область - 283 (6)

Иркутская область - 280 (14)

Ульяновская область - 266 (20)

Самарская область - 266 (4)

Забайкальский край - 264 (4)

Саратовская область - 259 (6)

Республика Крым - 251 (8)

Кировская область - 247 (1)

Волгоградская область - 246 (4)

Омская область - 245 (17)

Республика Бурятия - 238 (9)

Ставропольский край - 234 (6)

Приморский край - 232 (5)

Алтайский край - 225 (21)

Ханты-Мансийский автономный округ - 224 (4)

Тверская область - 220 (1)

Республика Саха (Якутия) - 215

Ленинградская область - 212 (5)

Новгородская область - 208



Псковская область - 199 (1)

Томская область - 193

Калининградская область - 193

Ямало-Ненецкий автономный округ - 192 (2)

Ярославская область - 188 (3)

Оренбургская область - 181 (8)

Республика Хакасия - 181 (6)

Удмуртская Республика - 181 (2)

Тульская область - 180 (5)

Белгородская область - 179

Новосибирская область - 176 (7)

Краснодарский край - 174 (7)

Пензенская область - 173 (2)

Кемеровская область - 172 (4)

Курская область - 171 (7)

Тюменская область - 165 (5)

Брянская область - 163

Ивановская область - 160 (5)

Калужская область - 154 (2)

Астраханская область - 152 (3)

Орловская область - 151 (3)

Амурская область - 149

Смоленская область - 146 (1)

Липецкая область - 145 (3)

Владимирская область - 145 (3)

Республика Башкортостан - 144 (1)

Костромская область - 136 (3)

Сахалинская область - 131

Тамбовская область - 130 (3)

Республика Чувашия - 125 (8)

Чеченская Республика - 125 (3)

Республика Дагестан - 123 (10)

Рязанская область - 120 (2)

Республика Алтай - 103 (3)

Курганская область - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 97 (3)

Республика Калмыкия - 96 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 95 (1)

Республика Адыгея - 94

Республика Тыва - 93

Республика Мордовия - 89 (1)

Республика Татарстан - 86 (3)

Республика Ингушетия - 82 (1)

Республика Северная Осетия-Алания - 79 (1)

Камчатский край - 79

Севастополь - 74 (4)

Республика Марий Эл - 49 (3)

Магаданская область - 41

Еврейская автономная область - 30 (1)

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 5(1)

