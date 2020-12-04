Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в РФ превысило число заболевших, но о спаде заболеваемости говорить рано

В России за сутки выявлено 27 403 случая коронавируса, умерли за сутки 569 человек. Всего в стране выявлено 2 402 949 заболевших и 42 176 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Марий Эл (0,6%).
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 901. Всего уже выздоровели 1 888 752 человека. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов вновь превысило количество инфицированных. Доля выздоровевших увеличилась до 78,6%.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 6868 (77)
Санкт-Петербург - 3694 (57)
Московская область - 1223 (33)
Нижегородская область - 496 (16)
Республика Карелия - 470 (2)
Архангельская область - 397 (1)
Свердловская область - 390 (16)
Вологодская область - 372 (12)
Воронежская область - 360 (10)
Ростовская область - 345 (26)
Хабаровский край - 336 (2)
Красноярский край - 332 (21)
Пермский край - 309 (13)
Челябинская область - 303 (8)
Республика Коми - 295 (7)
Мурманская область - 283 (6)
Иркутская область - 280 (14)
Ульяновская область - 266 (20)
Самарская область - 266 (4)
Забайкальский край - 264 (4)
Саратовская область - 259 (6)
Республика Крым - 251 (8)
Кировская область - 247 (1)
Волгоградская область - 246 (4)
Омская область - 245 (17)
Республика Бурятия - 238 (9)
Ставропольский край - 234 (6)
Приморский край - 232 (5)
Алтайский край - 225 (21)
Ханты-Мансийский автономный округ - 224 (4)
Тверская область - 220 (1)
Республика Саха (Якутия) - 215
Ленинградская область - 212 (5)
Новгородская область - 208
Псковская область - 199 (1)
Томская область - 193
Калининградская область - 193
Ямало-Ненецкий автономный округ - 192 (2)
Ярославская область - 188 (3)
Оренбургская область - 181 (8)
Республика Хакасия - 181 (6)
Удмуртская Республика - 181 (2)
Тульская область - 180 (5)
Белгородская область - 179
Новосибирская область - 176 (7)
Краснодарский край - 174 (7)
Пензенская область - 173 (2)
Кемеровская область - 172 (4)
Курская область - 171 (7)
Тюменская область - 165 (5)
Брянская область - 163
Ивановская область - 160 (5)
Калужская область - 154 (2)
Астраханская область - 152 (3)
Орловская область - 151 (3)
Амурская область - 149
Смоленская область - 146 (1)
Липецкая область - 145 (3)
Владимирская область - 145 (3)
Республика Башкортостан - 144 (1)
Костромская область - 136 (3)
Сахалинская область - 131
Тамбовская область - 130 (3)
Республика Чувашия - 125 (8)
Чеченская Республика - 125 (3)
Республика Дагестан - 123 (10)
Рязанская область - 120 (2)
Республика Алтай - 103 (3)
Курганская область - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 97 (3)
Республика Калмыкия - 96 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 95 (1)
Республика Адыгея - 94
Республика Тыва - 93
Республика Мордовия - 89 (1)
Республика Татарстан - 86 (3)
Республика Ингушетия - 82 (1)
Республика Северная Осетия-Алания - 79 (1)
Камчатский край - 79
Севастополь - 74 (4)
Республика Марий Эл - 49 (3)
Магаданская область - 41
Еврейская автономная область - 30 (1)
Ненецкий автономный округ - 6
Чукотский автономный округ - 5(1)