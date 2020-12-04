В Москве возбудили уголовное дело о сбыте фальшивых справок об отрицательном результате на коронавирус (часть 1 статьи 327 УК), сообщила прокуратура города.

В релизе прокуратуры не сказано, от имени какой лаборатории подделали документ. Однако РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что это компания "Гемотест".

Лефортовская межрайонная прокуратура, изучив "материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории" о продаже в интернете "заведомо поддельных медицинских справок", выяснила, что незаконно изготовленную "неустановленным лицом" медсправку об отрицательном результате теста на COVID-19 продали в Сети за 2,5 тысячи рублей.

"Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ", - добавляется в сообщении.