В кемеровском детском саду, открытом шесть дней назад, обрушился потолок в игровой комнате. По предварительным данным, причиной мог стать дефект потолочного перекрытия.

"В результате случившегося никто не пострадал. Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. На месте работает комиссия. Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, сейчас специалисты обследуют все конструкции детского учреждения", - сообщили ТАСС в городской администрации.

Видеозапись с места происшествия появилась в паблике "Инцидент Кузбасс" соцсети "ВКонтакте". "Вот так первый раз сходили в детский сад, упал потолок. Хорошо, что никого не прибило. Только забрали, начали одевать ребенка и все упало", - рассказывает на видео очевидец.

Новый детский сад "Замок детства" на 200 мест открыли в Центральном районе города. Его построили по федеральной адресной инвестиционной программе. На детский сад из федерального бюджета выделили 249 млн рублей, из областного - 51 млн рублей, из городского - более 64 млн рублей.