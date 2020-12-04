Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила , что и оперативный штаб, и Росстат предоставляют достоверные данные о смертности из-за коронавируса. Они могут отличаться, но Россия никогда не скрывала реальности смертности, настаивает она

Пресс-служба Правительства России "Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону", - подчеркнула Голикова

Пресс-служба Правительства России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила , что и оперативный штаб, и Росстат предоставляют достоверные данные о смертности из-за коронавируса. Они могут отличаться, но Россия никогда не скрывала реальной смертности, настаивает она.

Данные оперштаба и Росстата по смертности от коронавируса различаются по объективным причинам: оперштаб учитывает текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат - также случаи после проведения вскрытия, цитирует "Интерфакс" выступление вице-премьера на правительственном брифинге 4 декабря.

"И весной, и сейчас отдельные иностранные уважаемые СМИ, которые работают на территории РФ, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в РФ недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными", - заявила она.

Она отметила, что оперштаб ежедневно публикует оперативные данные по случаям смертности людей, у которых был положительный ПЦР-тест. А Росстат позже собирает и уточняет данные, которые были собраны после проведения патологоанатомического вскрытия - в этом случае тоже может быть уточнен диагноз коронавирус как основная причина смерти.

"Оперативные данные могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону", - подчеркнула Голикова.

Она напомнила, что в случае выявления SARS-CoV-2 медицинские организации в тот же день направляют соответствующую информацию в Роспотребнадзор, который обобщает эти данные и формирует сведения для оперативного штаба. Именно эта информация публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

"Это делается для оценки текущей ситуации, принятия и корректировки необходимых управленческих решений как на уровне конкретного региона, так и на уровне страны в целом", - объяснила вице-премьер.

По ее словам, такой подход позволяет определять ограничительные меры в субъектах и по всей России.

Голикова добавила, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только те случаи, где не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия.

При этом, считает Голикова, в России можно говорить о замедлении темпа распространения COVID-19. По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения COVID-19 или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. При этом регионов, в которых продолжается рост заболеваемости, стало меньше: 23 против прежних 33.

При этом она подчеркнула, что в четырех регионах заняты более 90% коечного фонда. Это Санкт-Петербург, Смоленская, Орловская области и город Севастополь.

По словам высокопоставленной чиновницы, на утро четверга в России было занято 75,9% коечного фонд.

За прошедшие сутки число зараженных COVID-19 в России выросло на 27 403, умерли 569 пациентов, 28 901 выздоровели. Темпы прироста держатся на уровне 1,2%.

Больше всего новых пациентов в Москве (6868, днем ранее было 7750), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего - в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).