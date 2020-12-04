В Хабаровске после снятого на ВИДЕО конфликта школьника и уборщицы возбудили уголовное дело о побоях

ДВновости dvnovosti.ru / Youtube.com Следователи завели уголовное дело в отношении уборщицы школы N49 в Хабаровске, которая ударила семиклассника по лицу во время ссоры, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Следователи завели уголовное дело в отношении уборщицы школы N49 в Хабаровске, которая ударила семиклассника по лицу во время ссоры, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, 3 декабря 2020 года технический сотрудник школы применил физическую силу в отношении ученика. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, "в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления".

Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях, а также было опубликовано информагентством DVHab.ru. На камеру снята перепалка между женщиной и учеником, которая происходила прямо в классе в присутствии других школьников, сидевших за партами.

Мальчик в процессе обмена репликами заявил женщине, что от нее "несет перегаром".

"Какая разница, чем от меня несет?" - ответила уборщица и указала, что школьник должен обращаться к ней на "вы". Затем она перешла на нецензурную брань и ударила ученика ладонью по лицу. Завязалась драка, а очевидцам пришлось разнимать участников конфликта.

Как сообщили "Интерфаксу" в мэрии Хабаровска, уборщица уволена.

"Ученику 7-го класса и его родителям принесены извинения, - сообщили в пресс-службе краевого министерства образования и науки. - Кроме того, проведена профилактическая работа со всеми учащимися, а также с персоналом и педагогическим коллективом по вопросам соблюдения законодательства и педагогической этики. На сегодняшний день в образовательном учреждении работают правоохранительные органы".