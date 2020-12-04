digicomphoto / DepositPhotos Несколько производителей также сообщили о трудностях с перерегистрацией препарата и коммерческой целесообразностью поставок в связи с падением курса рубля

digicomphoto / DepositPhotos

Люди с первичным иммунодефицитом теряют возможность купить в аптеках или получить при госпитализации жизненно необходимое им лекарство иммуноглобулин. Как сообщили "Новой газете" в благотворительном фонде "Подсолнух", занимающемся помощью детям и взрослым с иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями, сообщения о дефиците иммуноглобулина начали поступать уже в апреле.

Как отмечает издание, для производства иммуноглобулина необходима плазма крови человека, однако объемы сбора плазмы значительно сократились на фоне пандемии коронавируса. По данным мониторинга, 57% респондентов в 34 регионах испытывают трудности с обеспечением иммуноглобулином, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке по неизвестным причинам (52% ) и отсутствия препарата в стационаре (24%). 70% опрошенных врачей также столкнулись с трудностями в обеспечении пациентов этим препаратом.

Препарата ряда производителей нет и в свободной продаже в аптеках. Пациенты, которым отказали в льготном обеспечении, не могут купить его даже за свои деньги. "Подсолнух" продолжает изыскивать возможности обеспечить препаратом подопечных, связываясь с партнерами из фармкомпаний. Компании-производители не получали уведомлений от Росздравнадзора и Минздрава о дефицита препарата. Несколько производителей также сообщили о трудностях с перерегистрацией препарата и коммерческой целесообразностью поставок в связи с падением курса рубля.

В конце ноября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна - вдвое. Эти препараты стали дефицитными в том числе из-за отсутствия интереса фармкомпаний к поставкам по госконтрактам на фоне низких цен. О нехватке лекарств и проблемах с тестами на фоне пандемии коронавируса заявили в том числе и люди, страдающие ВИЧ и ревматизмом: в последнем случае это объясняется тем, что препарат метилпреднизолон, необходимый ревматикам, используют и для лечения коронавирусной инфекции.