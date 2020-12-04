Росприроднадзор / facebook.com В Севастополе сообщили о разливе нефтепродуктов при утилизации "невезучего" корабля "Керчь"

Росприроднадзор / facebook.com

Специалисты Росприроднадзора сообщили о загрязнении нефтепродуктами Черного моря. Как сообщается на странице Росприроднадзора в Facebook, на поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила около 85 тысяч квадратных метров.

По данным ведомства, информация о загрязнении поступила из Севастопольского морского порта. Специалисты уточняют причиненный ущерб.

Сообщается, что недалеко от нефтяного пятна, на одном из причалов, компания "Металл Экспорт" производила разделку большого противолодочного корабля "Керчь", и вода с остатками топлива попала в море. Примерно год назад корабль был выведен из состава ВМФ и отправлен на утилизацию. В конце ноября на нем произошел пожар: горел мазут на площади 60 кв. м.

Большой противолодочный корабль "Керчь" имеет на Черноморском флоте репутацию невезучего. При его модернизации в 1988 году произошло возгорание холодильника в офицерском буфете корабля. Пожар обнаружили только через25 минут, но БПК удалось спасти и избежать жертв. При выполнении швартовки в марте 1993 года БПК "Керчь" врезался в бетонную стенку 14-го причала и получил серьезные повреждения кормы, для ликвидации которых встал на ремонт. Еще один пожар на судне произошел во время его планового ремонта в 2014 году.