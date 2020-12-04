bastaakanoggano / Instagram Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты, который прошел с нарушением санитарных норм

bastaakanoggano / Instagram

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 480 тысяч рублей администрацию Ледового дворца после концерта рэпера Басты, который прошел с нарушением санитарных норм. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Администрацию дворца признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). Представители арены признали вину частично, сообщив, что на последней песне люди действительно встали со своих мест для того, чтобы поприветствовать артиста, однако маски на большинстве людей были надеты. Представители Роспотребнадзора просили закрыть площадку до 15 января 2021 года, однако суд решил не закрывать Ледовый дворец.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали концерта исполнителя Василия Вакуленко (он же Баста), который прошел 27 ноября. Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, зрители на концерте Басты не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию, а организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы". Протокол был составлен по видеозаписям, которые разместили зрители в социальных сетях. Сам Вакуленко в видеообращении в социальных сетях заявлял, что противоэпидемиологические меры на концерте соблюдались, а зрителям на входе выдавали средства защиты.

Заместитель генерального директора Ледового дворца по правовым вопросам Георгий Николов в ответ на обвинения заявлял, что "видео нечетко все отображает", а зал был заполнен не более чем на 50%. В пресс-службе артиста также заявили, что следовали предписаниям властей Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора, а представитель комитета по культуре присутствовал на концерте 27 ноября в Ледовом дворце и не выявил ни одного нарушения.

Тем не менее зал был временно закрыт, а 2 декабря власти города утвердили новый пакет коронавирусных мер. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00, а с 30 декабря по 3 января вводится полный запрет на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Эрмитаж и Русский музей в новогодние каникулы работать не будут, а рождественская ярмарка в Петербурге будет работать "в крайне усеченном виде, без развлечений".

"Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год - отмечайте дома, ешьте оливье. В праздники давайте гулять на воздухе", - посоветовал вице-губернатор Евгений Елин, комментируя решение властей. Он признал, что новогодние ограничения вызваны "уроками Басты, из которых нужно было сделать выводы". Тем временем туристы начали массово отменять планировавшиеся на Новый год поездки в северную столицу: туроператоры признали, что закрытие мест досуга фактически обессмысливает поездку, а сами действия властей могут привести к аналогичным мерам и в других регионах.