Оперативники уголовного розыска УМВД по Челябинску задержали троих подозреваемых в поджоге автомобиля корреспондента уральского издания Znak.com. Спецоперацию при силовой поддержке ОМОН провели 3 декабря в Коркино (город в 35 км от Челябинска), где живут задержанные.

Как пишет Znak.com, 4 декабря Курчатовский районный суд Челябинска избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу для двух обвиняемых в поджоге автомобиля корреспондента и повреждении двух соседних машин, рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Следователь, обосновывая необходимость заключения под стражу, указал, что оба 21-летних жителя Коркино обвиняются в совершении преступления средней степени тяжести, один из них ранее судим. Кроме того, они не трудоустроены, не имеют семьи и детей, могут скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей и потерпевших. Также в настоящее время не установлен организатор преступления, данные о котором могут быть известны обвиняемым.Третьего задержанного, водителя машины, на которой привезли исполнителей, оставили под подпиской о невыезде, так как его роль в преступлении минимальна.

Следствие исходит из того, что преступление было хорошо спланировано и связано с профессиональной деятельностью журналиста. Совокупность собранных доказательств не оставляет сомнений в причастности задержанных к совершению поджога.

Как рассказал источник Znak.com, оперативно-разыскные мероприятия позволили установить местонахождение всех подозреваемых в поджоге автомобиля, после чего утром 3 декабря провели обыски и задержания.

Все трое задержанных признались в содеянном, и теперь сотрудникам полиции предстоит установить заказчиков этого преступления.

Следователь полиции в ходатайстве также указал, что в действиях обвиняемых усматриваются признаки преступления по части 3 статьи 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с уничтожением их имущества").

Напомним, автомобиль корреспондента Znak.com Марины Малковой сожгли поздно вечером 23 ноября. Преступление было хорошо спланировано. на месте происшествия был найден баллон, возможно, аэрозольный. Два очевидца рассказали, что пожар начался под машиной, горели все четыре колеса. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Согласно записи камер, установленных в микрорайоне, за 7-10 минут до инцидента один из возможных поджигателей подходил к подъезду Малковой и что-то рассматривал. Затем этот же человек вместе с другим мужчиной убегал со стороны места происшествия после начала пожара.

Малкова пишет критические статьи о коррупции и проводит журналистские расследования.