Олега Дмитриева, сторонника организации "Артподготовка" (признана экстремистской и запрещена в России), осужденного на 8 лет колонии строгого режима по делу о подготовке теракта в Москве, отправили в штрафной изолятор, пишет "Новая газета".

"26 ноября данный заключенный не пошел на прием пищи, тем самым нарушив распорядок дня […] До этого он имел несколько нарушений, поэтому вчера было принято решение о водворении его в штрафной изолятор на пять суток. Если он захочет, всегда может обратиться к адвокатам или правозащитникам с просьбой об инициировании проверки по поводу законности данной меры наказания. Это обычная практика, прокуратура колонии постоянно проверяет, потому что нарушение дисциплины и последующее наказание в местах заключения не редкость. Никаких оснований для того, чтобы усомниться в том, что наказание необоснованно, нет", - пояснили изданию в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В пресс-службе также отметили, что у руководства ИК-5 есть справка от медиков, что Дмитриев может сидеть в ШИЗО. При этом подчеркнули, что сам осужденный с дисциплинарным наказанием согласен.

"До этапирования на Урал Дмитриев находился в московском СИЗО "Бутырка", где во время прогулки во дворе случайно сломал ногу", - сообщил "Новой газете" Федор Акчермышев, адвокат Дмитриева.

"Долгое время перелом не срастался и причинял боль. В ноябре прошлого года ему вновь обследовали колено и выявили разрыв связки. Врачи рекомендовали ему не выполнять зарядку, не давать нагрузку на колено, ходить с костылями. А его заставляют в нарушение рекомендаций врача выполнять какие-то требования, пусть и бытовые, но для него сложно выполнимые. Помощь ему с коленом не оказывают, операцией не обеспечивают. Он скоро станет инвалидом, а его на этом фоне серьезных проблем со здоровьем еще и наказывают", - рассказал Акчермышев.

По словам Галины Королевой, гражданской активистки в Екатеринбурге, она посещала Дмитриева вместе с членами ОНК в прошлом году. Столовая в ИК-5 находится на втором этаже, осужденный физически не может подниматься по лестнице, поскольку у него порваны связки колена.

"По словам Олега, он уже год не может подняться в столовую, еду ему приносили товарищи […] Мы передавали ему пластиковые контейнеры и чашки, чтобы можно было из них есть. У них в бараке есть микроволновка, поэтому он имел возможность разогреть себе еду", -рассказала Королева.

Галина отметила, что ходит Дмитриев, опираясь на трость, которую ему привезли члены ОНК год назад. До этого он прыгал на костылях. По ее словам, нога у него ниже колена "болтается", он не может на нее наступать.

22 января 2019 года Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к восьми годам, а Олега Иванова - к семи годам колонии строгого режима. По версии обвинения, они готовили теракт в виде поджога Кремля (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), приуроченный к "революции" Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017. Адвокаты во время процесса настаивали на том, что уголовное преследование подзащитных незаконно, строится на показаниях засекреченных свидетелей.