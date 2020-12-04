Туристы начали массово аннулировать новогодние туры в Санкт-Петербург из-за введенных в городе новых ограничений, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, ограничения на работу развлекательных заведений фактически ставят крест на турпоездках в Петербург, и хотя туристы могут еще переориентироваться на другие направления, у туроператоров есть опасения, что инициатива властей Петербурга может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах. Пока что туроператоры предлагают поехать в соседнюю Ленинградскую область, в которой почти нет ограничений, а также в Калининград, Карелию, Вологду и на Кавказ.

2 декабря власти города утвердили новый пакет коронавирусных мер. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00, а с 30 декабря по 3 января вводится полный запрет на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Эрмитаж и Русский музей в новогодние каникулы работать не будут, а рождественская ярмарка в Петербурге будет работать "в крайне усеченном виде, без развлечений".

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин прямо призвал туристов не приезжать в город на Новый год, так как это приведет к "взрывному росту" заболеваемости через две недели. В ответ на предположение, что люди в условиях отсутствия развлечений будут собираться дома большими компаниями и заражаться, Елин призвал не считать "людей за идиотов". "Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году", - заявил он.