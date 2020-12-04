Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Следователи Западно-Сибирского управления на транспорте СКР начали проверку по факту двух экстренных посадок в Новосибирске самолета Boeing 747 авиакомпании Cargolux

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Следователи Западно-Сибирского управления на транспорте СКР начали проверку по факту двух экстренных посадок в Новосибирске самолета Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Как сообщается на сайте управления, проверка проводится по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Новосибирске у грузового самолета была остановка для дозаправки по пути из Люксембурга в Чжэнчжоу (КНР, провинция Фуцзянь), на его борту находились четверо членов экипажа и 118 тонн груза. Какой именно груз находился на борту, не уточняется.

Самолет совершил экстренные посадки в Новосибирске в 23:50 по местному времени в четверг и в 12:09 в пятницу - уже после техобслуживания. Сообщается, что в обоих случаях сработал датчик неисправности шасси. Пострадавших в результате экстренной посадки не было.

В настоящее время самолет находится в аэропорту "Толмачево" на стоянке, авиатехники выясняют причину неисправности. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.