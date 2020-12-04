TT&T / YouTube Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка

TT&T / YouTube

Блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, задержан в Московской области по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей подруге, от которых она скончалась. Подозреваемого допрашивает следователь.

Как сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, в Раменском городском округе задержан "блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки". Имени задержанного Врадий не назвала, но информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о Решетникове.

По данным следствия, утром 2 декабря в доме блогера бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. На ее теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия", - сказала Врадий.

Она добавила, что эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, "которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу". Представитель СК подчеркнула, что экспертиза еще не окончена.

Также Врадий опровергла сообщения СМИ о том, что избитая в ходе стрима до смерти девушка была беременна.

Напомним, в октябре в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy. Его подозревают в избиении топ-модели во время видеотрансляции.

Заявление на блогера в полицию написала Алена Ефремова, которая была избита в квартире в одной из башен комплекса "Москва-Сити". Молодой человек остался недоволен неким высказыванием девушки, схватил ее и несколько раз ударил головой об стол: позднее он удалил запись стрима.

По данным проверки, инцидент произошел 19 октября: Бурим проводил прямую трансляцию на своем канале в YouTube, за которой следили примерно 70 тыс. человек."Сидя за столом перед камерой, имея умысел на причинение вреда здоровью Алене Ефремовой, сидящей рядом с ним на соседнем стуле, Бурим беспричинно, из хулиганских побуждений, сопровождая свои действия нецензурной бранью, схватил девушку левой рукой за шею, притянул к себе, после чего более двух раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера, в результате чего причинил Ефремовой, согласно справке, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника", - сказал источник в правоохранительных органах.

После избиения Бурим продолжал нецензурно оскорблять потерпевшую, угрожая вновь избить ее. Ему инкриминируют ст. 116 УК РФ (побои). Молодой человек был отпущен под подписку о невыезде.

На канале "MELLSTROY СТРИМЫ" было 680 тысяч подписчиков. На стримах блогер в основном вел себя довольно агрессивно: кричал, ругался матом, унижал гостей.