Владимир Путин рекомендовал Герману Грефу "не забывать" о банковской функции "Сбера"

Пресс-служба Президента России Президент РФ Владимир Путин отметил успехи Сбербанка России в создании экосистемы, но попросил главу банка Германа Грефа не забывать про соблюдение требований ЦБ для финансовых учреждений

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин отметил успехи Сбербанка России в создании экосистемы, но попросил главу банка Германа Грефа не забывать про соблюдение требований ЦБ для финансовых учреждений. Об этом глава государства заявил на форуме Сбербанка AI Journey. Его слова приводит "Интерфакс".

По словам Путина, Сбербанк демонстрирует "хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере": создание новой цифровой платформы, или экосистемы, позволяет нажатием одной кнопки или с помощью голосовой команды вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию. "Но все-таки нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема - это банк в первую очередь. Требования Центрального банка финансовое учреждение должно соблюдать", - сказал Путин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре этого года говорила, что ЦБ будет разрабатывать регулирование для экосистем, Банк России готовит консультативный доклад на эту тему. На прошлой неделе она заявила, что регулятор планирует ввести стандарты раскрытия информации о вложениях банков в экосистемы. В ответ на это Греф уточнил, что влияние экосистемы на капиталы Сбербанка минимально, а рисков для основного бизнеса нет.

24 сентября "Сбербанк" провел конференцию "Сбер Конф", на которой Герман Греф официально объявил о ребрендинге и смене названия банка на "Сбер" и представил новый логотип организации. Сообщалось, что в дальнейшем офисы банка станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть, а также лишатся привычных барьеров и стекол.

Также на мероприятии был представлен целый ряд новых сервисов и устройств, включая новые банкоматы с распознаванием лиц и возможностью управления голосом. С помощью новых банкоматов можно будет получить и различные нефинансовые услуги: заказать такси, купить билет в кино и так далее. Фирменная ТВ-приставка SberBox может использоваться в качестве игровой приставки и музыкального плеера и дать возможность пользователю подпевать любимым исполнителям, показывая текст песни на экране. А "умная" колонка с экраном SberPortal способна распознать лицо пользователя, использоваться как устройство для видеозвонков, а также слышит команды на фоне посторонних шумов.