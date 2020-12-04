При осмотре тела неонациста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, скончавшегося при странных обстоятельствах в заключении, была обнаружена еще одна предсмертная записка. Она была спрятана во рту осужденного

АГН Москва / Сергей Киселев Участники "Формата 18", который сам Тесак называл "творческим объединением", снимали ролики с рассуждениями о превосходстве "белой расы" и постановочными "казнями" мигрантов

DenTVinform / wikimedia.org

При осмотре тела неонациста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, скончавшегося при странных обстоятельствах в заключении, была обнаружена еще одна предсмертная записка. Она была спрятана во рту осужденного. В записке Марцинкевич утверждал, что оговорил себя и других людей, рассказывая о преступлениях, к которым якобы не причастен.

Об обнаружении записки говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти, сообщил в четверг вечером РИА "Новости" адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик.

По его словам, "несколько часов назад отец Марцинкевича получил по почте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту его смерти". В постановлении на 15 листах заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел города Челябинска рассказывает обстоятельства дела, среди которых есть упоминание предсмертной записки.

"При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", - говорится в тексте постановления, которое приводит адвокат. Всего на месте инцидента было найдено три предсмертных записки.

Из того же постановления следует, что "на внутренней поверхности верхнего яруса кровати", на которой был найден мертвым Тесак, "обнаружена рукописная надпись, выполненная кровью: "тут умер Тесак". Об этом сообщает РЕН ТВ.

ГУ ФСИН по Челябинской области 16 сентября информировало, что Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В управлении СК РФ добавили, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводила проверку.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела, и вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила, что ему предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.

Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование под личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.

После того как тело осужденного было выдано его отцу для захоронения, Михальчик отмечал, что на нем были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей". В начале октября Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Со 2 по 6 октября специалистом ООО "Судебно-медицинский эксперт", врачом Еленой Кучиной по просьбе адвоката Алексея Михальчика проводилась независимая экспертиза. Эксперт пришла к выводу, что Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. Осмотрев покойного в гробу, посмертные фотографии и видео осмотра родственниками тела умершего, Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. Именно это, по ее словам, указывает на то, что не он нанес себе увечья.

Также, по мнению Кучиной, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии, пишут "Известия".

По словам Михальчика, он сам, родственники Тесака и представители похоронных служб обнаружили, что покойному была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве, а кто и для чего - неизвестно.

В декабре 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 года. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее также был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

После смерти неонациста официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что "мотив для лишения себя жизни был очень серьезный" у Тесака. "Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились", - заявила представитель СК РФ.

По ее словам, в 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело. Позднее следствие по делу приостановили, так как не смогли найти подозреваемого. "В рамках оперативно-разыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству", - сказала Петренко.

Напомним, в 2007 году в интернете было опубликовано жуткое видео под названием "Казнь таджика и дага". В нем неонацисты, скрывавшие лица под масками, убили в лесу на фоне флага со свастикой двух связанных мужчин неславянской внешности. Дагестанцу преступники отрезали ножом голову, а выходца из Средней Азии застрелили. В МВД сначала заявляли, что шокирующая запись является монтажом, намекая на то, что это постановка. Но спустя год родственники одного из убитых опознали его.

Светлана Петренко отметила, что в ходе проверки информации об убийстве причастность к нему Тесака подтвердилась. "При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших", - сказала Петренко.

По данным ведомства, Марцинкевич заявил, что "начал убивать приезжих в Москву с 19 лет". "Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов", - сказала Петренко.

Именно поэтому, по ее словам, националист "решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен". "В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления", - заявила представитель СК.

Она отметила, что убийства, которые Марцинкевич совершил в 2007 году, он также записывал с друзьями на видео, которое затем было выложено в интернет.

"По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем. Но повторю, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало", - сказала Петренко.

Максим Марцинкевич с юности входил в различные ультраправые организации и не скрывал своих расистских взглядов. Как и большинство скинхедов неонацистского толка, которых было немало среди молодежи конца 1990-х - начала 2000-х годов, Марцинкевич, вероятно, был причастен к уличному насилию, связанному с ксенофобией. Нередко такие нападения скинхедов на людей с неславянской внешностью заканчивались убийством. Однако к уголовной ответственности за такие преступления Марцинкевич не привлекался.

Уже в нулевых годах Тесак пытался популяризировать неонацистские взгляды и культ насилия на почве ксенофобии, используя интернет. В середине 2000-х годов он организовал небольшую группировку "Формат 18", это число - принятое в среде ультраправых цифровое обозначение первых букв в имени Адольфа Гитлера. Через несколько лет власти признали группировку экстремистской организацией.

Участники "Формата 18", который сам Тесак называл "творческим объединением", снимали ролики с рассуждениями о превосходстве "белой расы" и постановочными "казнями" мигрантов. Большей частью эти ролики, видимо, и правда не были документальными, но их популярность породила вал видеозаписей уже реальных нападений и убийств, которые в те годы совершали многочисленные неонацистские банды.