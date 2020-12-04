ГСУ СК РФ по Московской области В Волоколамске убили и сожгли семью из трех человек из Москвы, переставшую выходить на связь несколько дней назад

ГСУ СК РФ по Московской области

Тройное убийство совершено в подмосковном Волоколамске, передает "Интерфакс". На телах имелись следы насильственной смерти.

"По имеющимся данным, в садоводческом некоммерческом товариществе "Малахит" в сгоревшем доме обнаружены фрагменты тел троих человек: супругов и их 16-летней дочери. Также неподалеку обнаружен сгоревший автомобиль семьи", - сказали в пятницу в Мособлпрокуратуре.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Дело возбудил следственный отдел по Волоколамску Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным СК РФ по Московской области, "по предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье".

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, осматривается автомобиль и дом, в котором обнаружены тела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к тройному убийству.

Telegram-канал "112" сообщил, что семью расстрелял сосед по участку, с которым у погибших был конфликт. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, мужчина стрелял из охотничьего ружья, после чего скрылся.

Позднее в пятницу ГУ МВД по Московской области сообщило, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве. В ближайшее время подозреваемый 1980 года будет доставлен на допрос в отдел.