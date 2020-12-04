Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Пограничники РФ пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными неизвестными, прибывшими с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о перестрелке с неизвестными, которые пытались пересечь границу Украины и России.

Стрельба произошла на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря, передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

Пограничники РФ пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными неизвестными, прибывшими с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. "В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - заявили в ФСБ.

А на пункте пропуска "Армянск" российские пограничники задержали гражданку Украины. Она пыталась попасть на полуостров Крым с поддельным паспортом, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

"При опросе женщина пояснила, что использовала поддельный паспорт на чужое имя для обхода временных ограничений на территорию РФ из-за коронавируса, при этом пояснив, что на украинском КПП проблем не возникло", - пояснили в пресс-службе.

Женщина рассказала, что поддельный документ она приобрела у своего знакомого на территории Украины за 1000 долларов, пишет "АиФ Крым".