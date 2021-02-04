Телеканал "Дождь" сегодня обратился в управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после задержания своего корреспондента на протестной акции 23 января

Дождь / Twitter

Телеканал "Дождь" сегодня обратился в управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после задержания своего корреспондента на протестной акции 23 января. В сообщении на сайте телеканала подчеркивается, что Эдуард Бурмистров был задержан во время работы в прямом эфире.

Журналист вместе с оператором Николаем Антиповым освещали акцию в поддержку Алексея Навального, у них были удостоверения и редакционные задания, на них были желтые светоотражающие жилеты с надписью "Пресса". Корреспондента задержали у станции метро "Гостиный двор", при этом никто из задерживающих полицейских не представился, не показал удостоверение и не назвал повод для задержания.

В 52-м отделе полиции от Бурмистрова потребовали написать объяснение, что он делал на митинге. При этом там отказались назвать причину здержания и его статус, но предложили сдать отпечатки пальцев.

В итоге Бурмистрова отпустили из отдела без протокола, но из-за действий полицейских ему пришлось прервать трансляцию с акции, которую на тот момент смотрели порядка около полумиллиона человек, сообщили на "Дожде".

"Дождь" считает, что целью полицейских было намеренное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

"За минувшие три недели в России было задержано более 10 тысяч человек. Абсолютное большинство из них - незаконно. В том числе, массово задерживали журналистов - более ста человек. Некоторым из них дали административный арест, - говорит главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко. - Мне кажется, подобное нельзя оставлять без реакции. Мы понимаем, что делается это для того, чтобы мешать СМИ освещать происходящее на акциях протеста. Сотрудники полиции, которые без причины задерживают журналистов, должны понести ответственность".

2 февраля в Москве был задержан корреспондент "Дождя" Василий Полонский, который освещал суд по иску УФСИН к Навальному. Его также отпустили из отдела полиции без протокола.

Видео задержания Эдуарда Бурмистрова pic.twitter.com/uOT1mqXmIn — Дождь (@tvrain) January 23, 2021