Ярослав Кузьминов

Высшая школа экономики / YouTube

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов опубликовал на сайте вуза открытое письмо, в котором призвал не использовать нынешнюю ситуацию для вовлечения студентов в политику.

"Мы много с вами говорили о том, что настоящий университет не должен становиться площадкой политической борьбы, и это ключевой залог академической свободы в наших стенах.<...> Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть", - написал Кузьминов, заявив, что университет - это "поле выращивания общественного консенсуса, но не зона агитации и "автоматической мобилизации", а участие в политической борьбе с использованием ресурса университета, будь то его бренд или другие корпоративные ресурсы, недопустимо.

"Мы будем последовательно и жестко пресекать такого рода попытки", - заявил он. По словам Кузьминова, ВШЭ "столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального". "НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от "новых черносотенцев". <...> Эти информационные атаки - отнюдь не приглашение к уважительному диалогу, который мы с вами привыкли вести", - добавил ректор.

Он заявил, что вуз "готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре абстрактных публичных кампаний", и сохранять университетские традиции содержательного, конструктивного и спокойного диалога. В тоже время этом Кузьминов заявил, что руководство вуза "никогда не преследовало студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будет этого делать".

Выпускники Высшей школы экономики в свою очередь опубликовали открытое письмо к руководству вуза против преследования преподавателей по политическим мотивам. Они обратили внимание на расторжение договора с приглашенной преподавательницей факультета компьютерных наук Анной Велликок, которая была задержана и впоследствии арестована на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Алексея Навального. Вскоре после задержания профиль Велликок был удален из раздела о сотрудниках ВШЭ.

В вузе объяснили, что административный арест не позволяет преподавательнице провести семинары, а перенос курса "невозможен в силу интенсивности учебного плана". 31 января был задержан еще один преподаватель ВШЭ Максим Земцов, который работал на факультете экономических наук. Через день после задержания профиль Земцова также исчез с сайта ВШЭ. Пресс-служба и факультет вуза выступили с противоречивой информацией о текущей занятости преподавателя в университете.

"Случаи, описанные выше, - далеко не первые прецеденты давления на преподавателей вуза из-за их политических взглядов. Летом 2020 года в связи со своей политической и профессиональной позицией из университета были вынуждены уйти многие преподаватели, которые долгие годы создавали репутацию ВШЭ. В последние годы вместо следования собственным ценностям и защиты студентов и преподавателей, попавших в беду, ВШЭ дискриминирует преподавателей по их политическим взглядам и вытесняет неугодных. Эти события не могут оставить сообщество выпускников ВШЭ равнодушным", - отмечается в письме, авторы которого полагают, что нынешняя политика администрации уничтожает репутацию вуза, которая строилась долгие годы.

"Мы, выпускники ВШЭ, требуем прекратить политическое давление на преподавателей вуза. Университет - это пространство свободы, а свобода - это главное, чему нас научила Вышка. Мы проявляем солидарность с преподавателями и студентами, чьи права на мирные собрания и свободу слова были нарушены, и требуем у администрации выступить с поддержкой всех студентов и сотрудников, вне зависимости от типа трудового контракта и длительности преподавательского стажа", - говорится в письме.

Администрацию вуза призвали прекратить любые формы административного давления на преподавателей в связи с их политическими взглядами или проявлением гражданской позиции и отменить ограничения на свободу слова в стенах вуза, поддержать преподавателей и студентов ВШЭ в связи с их незаконными задержаниями на акциях и другими нарушениями их прав и предложить им юридическую помощь, а также по желанию преподавателей восстановить их трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, расторгнутые в связи с политическими мотивами.