В настоящее 51% людей в возрасте от 18 до 24 лет одобряет деятельность Владимира Путина, показал опрос "Левада-центра", проведенный в январе 2021 года. С января 2020 года уровень одобрения президента России в этой группе упал на четверть, а по сравнению с 2015 годом, когда он превышал 80%, - почти наполовину, пишет The Bell.

51% людей в возрасте от 18 до 24 лет одобряет деятельность Владимира Путина, показал опрос "Левада-центра", проведенный в январе 2021 года. С января 2020 года уровень одобрения президента России в этой группе упал на четверть, а по сравнению с 2015 годом, когда он превышал 80%, - почти наполовину.

При этом минимальным уровень одобрения Путина в январе 2021 года оказался не только среди молодежи, но и в других возрастных группах. Даже в самой лояльной действующему президенту группе 55+ уровень одобрения со времен Крыма упал на 9%, хотя и остается очень высоким: его деятельность одобряют 74%.

В целом по всем возрастам уровень одобрения и неодобрения деятельности президента за последние четыре года принципиально не изменился. По данным за январь 2021 года, его деятельность одобряют 64% россиян. Не одобряют - 34%. Такими же эти показатели были до присоединения Крыма.

Уровень доверия Путину с сентября 2020 года упал на 4 п.п., до 29%, по результатам открытого опроса (то есть респонденты могли называть кого угодно). Навальному - вырос на 2 процентных пункта (п.п.), до 5%. Он на шестом месте в рейтинге доверия после Путина, Мишустина, Жириновского, Шойгу и Лаврова.

В опросе участвовали 1616 человек в возрасте 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Он был проведен с 29 января по 2 февраля 2021 года.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков пояснил изданию "Открытые медиа", что рост критического отношения к властям - продолжение той тенденции, которая развивается последние два года. "Пандемия здесь стала катализатором того накопления раздражения, которое складывалось раньше. На мой взгляд, это также связано с действиями Алексея Навального, возмущением от ареста и успехом фильма про Путина", - считает он.

Политолог Екатерина Шульман напомнила изданию Znak.com, что "до 2017 года категория граждан "18-24" справедливо считалась наиболее лояльной, их называли "путинским поколением"". "Считалось, что они патриотично настроены, никакой другой власти кроме нынешней они не видели, и ею в целом довольны, полагая, что их жизнь лучше, чем была у их родителей, а дальше будет еще лучше".

Все стало меняться с 2017 году, подчеркнула эксперт. "Видимым знаком изменений стали молодежные протесты, организованные Алексеем Навальным после выхода фильма "Он вам не Димон". Но на самом деле эти события совпали с эрозией крымского консенсуса. Как и во всех остальных социологически измеряемых тенденциях, речь идет не о том, что молодежь пошла какая-то другая, а о том, что происходят процессы во всем обществе, но на молодых они виднее. Точно так же с одобрения президента - уровень одобрения стал снижаться после пика 2014-2016 годов, после 2018 года это снижение приобрело неостановимую динамику", - считает она.