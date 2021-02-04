ВСЕ ФОТО "Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушений закона, участников незаконных акций", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России По словам пресс-секретаря, президенту не показывали записи и фотографии из переполненных спецприемников, так как он "не может знакомиться со всем объемом видео"

Смирнов / twitter.com Владимир Путин воспринимает протестующих "как тех, кто участвует в незаконной акции, нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, как граждан России"

Пресс-служба Президента России

В Кремле не считают репрессиями небывалые по массовости задержания на акциях в поддержку Алексея Навального, и возлагают ответственность за переполненные автозаки и спецприемники на самих задержанных.

"Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушений закона, участников незаконных акций", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Эха Москвы". По его словам, Владимир Путин воспринимает протестующих "как тех, кто участвует в незаконной акции, нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, как граждан России".

Песков добавил, что участники митингов - "кто-то из них по своей воле, кто-то будучи жертвой подстрекателей - распространяли всячески призывы участвовать в незаконных акциях" и в результате были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

"Никаких репрессий нет, я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками. Во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников. Что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер", - заявил пресс-секретарь.

По его словам, президенту не показывали записи и фотографии из переполненных спецприемников, так как он "не может знакомиться со всем объемом видео". Отвечая на вопрос "Коммерсанта FM", зачем задерживать тысячи людей, если их потом негде размещать, Песков согласился, что задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки, однако заявил, что "нужно говорить не о последствиях, в первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях".

Песков добавил, что "незаконные несанкционированные акции доставляют много хлопот гражданам страны" и "продолжают доставлять огромные неудобства" тем, кто на них пришел. "Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом", - подчеркнул представитель Кремля.

Он не стал комментировать решение суда об аресте на 25 суток главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова за ретвит шутки, в которой была указана дата протестов 23 января. Песков объяснил, что "не имеет права" высказывать мнение на этот счет.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле избыточными пытки 21-летней волонтерки штаба Любови Соболь Алены Китаевой, которой в ОВД "Донское" надевали на голову пакет и угрожали электрошокером. Суд арестовал девушку на 12 суток по статье об участии в митинге, который создал помехи инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Песков согласился, что действия полицейских были избыточными. "Если это было действительно так, то она уже должна быть в прокуратуре и она подавать в суд. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав", - цитирует пресс-секретаря президента "Дождь".

Он добавил, что администрация не может заниматься расследованием "этих отдельно взятых случаев", и отметил "оперативную реакцию" МВД и Росгвардии, "которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку, и будут делаться соответствующие выводы".