Москва после оглашения приговора Алексею Навальному, 2 февраля 2021 года

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Почти 750 человек получили административные аресты по всей стране после акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля. Они проведут под арестом в сумме около 6,3 тысячи дней. Суды также назначили больше 500 штрафов на сумму, которая превышает 6 млн рублей, сообщает "ОВД-Инфо".

Одним из наиболее резонансных стал арест главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, которому вменили повторное нарушение правил проведения митинга за ретвит чужой шутки о его сходстве с лидером панк-группы "Тараканы!" Дмитрием Спириным. В первоначальном твите была указана дата митинга в поддержку Алексея Навального.

Супруге Алексея Навального Юлии присудили штраф в 20 тысяч рублей. Юриста Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося арестовали на трое суток по статье о невыполнении требования полицейского (ст. 19.3 КоАП), а затем принудительно вывезли в Белоруссию с мешком на голове. Его коллегу Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток по статье об организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Сотрудника ФБК Георгия Албурова арестовали на 10 суток по статье о нарушении правил организации акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Гражданского активиста, бывшего фигуранта "московского дела" Константина Котова арестовали на 5 суток по статье о невыполнении требования полицейского (ст. 19.3 КоАП). Котова задержали вечером 27 января на выходе из дома, несколько часов адвокат и родные активиста не могли узнать о его местоположении. На него составили протокол по следам встречи Алексея Навального в аэропорту 17 января.

Муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса арестовали на 10 суток по статье о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Доцент МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, страдающий диабетом первой степени и нуждающийся в уколах инсулина, получил 12 суток ареста, его дочь Софья - 7 суток. Гагаринский районный суд Москвы на 4 дня арестовал журналистку портала Vot Tak Анастасию Демидас. Ее признали участницей несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходам и транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Суд не принял во внимание то, что у Демидас было с собой редакционное задание, а также официальное письмо от руководство издания. Журналисту Даниил Туровскому присудили штраф в 20 тысяч рублей.

Сотрудника ФБК в Москве Илью Пахомова арестовали на 10 суток по статье о невыполнении требования полицейского (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Его задержали в ночь с 27 на 28 января рядом с квартирой Алексея Навального, где проходил обыск. В ОВД "Внуково" на задержанного составили протокол из-за встречи Навального в аэропорту 17 января.

Юриста ФБК Алексея Молокоедова арестовали на пять суток, также по статье о неповиновении полицейским во время встречи Навального во Внуково. Задержали Молокоедова во время суда, на котором он выступал в качестве юриста. Менеджера команды Навального Анастасию Кадетову арестовали на 10 суток, вменив неповиновения полицейским во время встречи Навального во Внуково. Задержали ее днем 28 января и везли со включенной сиреной.

Адвоката "Апологии протеста" Мансура Гильманова арестовали на пять суток по статье о неповиновении полицейским (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Пресс-секретаря движения "Гражданское общество" в Москве Егора Илюшкина арестовали на 10 суток. Его признали виновным в организации несогласованной акции из-за призывов выходить на протесты 23 января.

В Зеленограде автора телеграм-канала "Свободу России" Александру Калистратову арестовали на 10 суток по статье об организации акции без согласования. Ее задержали 26 января из-за поста в Instagram об акции 23 января. В Тамбове на 15 суток арестовали координатора штаба Навального Диану Рудакову и на 30 - волонтера штаба Навального Игоря Сливина.

Главу штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову арестовали на 10 суток по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Координатора "Открытки" в Твери Артема Важенкова арестовали на 10 суток, вменив организацию несогласованной акции 23 января. Поводом для составления протокола стали две публикации Важенкова в Facebook, посвященные акциям.

В Волгограде на 10 суток арестовали координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным по статье об организации акции без подачи уведомления. В нарушение требований КоАП дело Кочегина рассматривал не районный суд. Председателя волгоградского отделения правозащитного общественного движения "Вместе" Евгения Доможирова арестовали на 5 суток.

Сотрудницу екатеринбургского штаба Навального Викторию Райх арестовали на 10 суток по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) 31 января. Координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько арестовали на десять суток по той же статье.

Тамбовского журналиста Сергея Степанова арестовали на 7 суток из-за постов в соцсетях. Суд счел, что Степанов призывал неограниченный круг людей участвовать в акции 23 января. В Улан-Удэ блогера и журналиста Дмитрия Баирова арестовали на 25 суток по статье о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) по следам 23 января. При этом на акции он присутствовал как журналист, а при себе у него была пресс-карта.

Координатора штаба Навального в Ставрополе Татьяну Глинберг суд арестовал на пять суток по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Координатора штаба Навального в Чебоксарах Семена Кочина арестовали на 7 суток по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Суд провели за день до выхода координатора штаба из спецприемника, где он отбывал арест по статье о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за акции 23 января.

28 января в Сочи 70-летнего сторонника Навального Константина Гудимова арестовали на 10 суток по статье о повторном нарушении правил участия в акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В протоколе полицейские указали, что пенсионер якобы принимал участие в митинге 23 января, однако в действительности Гудимов провел не связанные с акцией одиночные пикеты, выступив в разных частях города с плакатами в поддержку Навального. Ночь до суда активиста удерживали в отделе. В связи с арестом Гудимов объявил голодовку.

В Ростове-на-Дону суд признал виновными по статье об участии в несогласованной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) журналистов, присутствовавших на акции 31 января по редакционному заданию. Корреспондента Donday Макара Паламаренко оштрафовали на 10 тысяч рублей, главреда "Батайского времени" Светлану Шишканову арестовали на 10 суток.

Во Владимире суд арестовал на семь суток одного из основателей издания "Резонанс" Даниила Белякова. Его признали виновным по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). При задержании его сильно избили, Беляков объявил голодовку до освобождения.

В Костроме 10 суток ареста получил бывший координатор регионального штаба Навального Александр Зыков, сотрудника новосибирского штаба Навального Кирилла Левченко арестовали на девять суток. Координатору барнаульского штаба Навального Вадиму Останину и лидеру местного отделения движения "Весна" Андрею Скультецкому дали по 10 суток ареста.

Журналиста RusNews в Хабаровске Сергея Плотникова оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье об участии в несогласованной акции, создавшей помехи для движения транспорта и работы инфраструктуры. Дмитрию Пасеко, случайному прохожему, которого задержали, когда он шел мимо колонны протестующих, присудили двое суток ареста, которые он к тому моменту уже отсидел.

Сотруднику штаба Навального в Иркутске Захару Сарапулову присудили 10 суток ареста. Координатора штаба Навального в Казани Олега Емельянова арестовали на 10 суток по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Журналисту ТВК в Красноярске Виталию Полякову назначили 20 тысяч рублей штрафа по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).