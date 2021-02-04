Правозащитники потребовали возбудить "санитарное" дело против силовиков из-за переполненных автозаков и камер

Рупор Москвы / youtube.com Общее число задержанных на сегодняшний день превысило 10 тысяч человек

Смирнов / twitter.com

Фонд "Общественный вердикт", оказывающий правовую помощь по защите прав и свобод человека, потребовал возбудить против силовиков уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК РФ) в связи с условиями содержания задержанных на акциях протеста.

Сейчас дела по этой статье возбуждают в отношении протестующих, "при этом представители власти сами грубо нарушают санитарные предписания", говорится на странице фонда в Facebook. "Никогда еще в истории современной России не было задержано на акциях протеста такое количество людей, как 23 и 31 января", - отметили правозащитники. Общее число задержанных на сегодняшний день превысило 10 тысяч человек.

В фонде сослались на фото и видео из переполненных спецприемников и отделов полиции. Из-за нехватки мест для размещения задержанных их часами держали в автозаках, не соблюдая при этом санитарно-эпидемиологические нормы. Юристы "Общественного вердикта" обнаружили как минимум 7 таких фактов.

В автозаках не соблюдалась социальная дистанция, не было создано условий для мытья и дезинфекции рук, задержанным не выдавали маски и перчатки, не выявлялись среди задержанных лица с признаками инфекционных заболеваний. "Таким образом, условия содержания задержанных грубо нарушали все применяемые к данной ситуации предписания, что создавало реальную угрозу массового заболевания задержанных", - заявили правозащитники. Фонд обратился в Следственный комитет с сообщением о преступлении.

Против участников акций 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального возбужено не менее 40 уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В Москве фигурантами этого дела стали брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, муниципальный депутат Люся Штейн. Все они находятся под домашним арестом.

Навальному, Алехиной, Степанову, Соболь, предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшем "угрозу массового заболевания людей".