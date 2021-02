Десятки российских изданий и профессиональных организаций потребовали освободить главного редактора "Медиазоны"

Московский городской суд / VK.com

Десятки российских изданий и профессиональных организаций потребовали освободить главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, арестованного на 25 суток за ретвит шутки с указанием времени акции 23 января. Среди них телеканал "Дождь", журнал "Холод", The Bell, "Такие дела", "Свободные медиа", "Новая газета", "Сноб", "МБХ медиа", "Медуза", "Эхо Москвы" и "Эхо Москвы в Петербурге", "Ротонда", "Адвокатская улица", ROMB, It's My City.

Кроме того, в поддержку Смирнова выступили Профсоюз журналистов, проект "Роскомсвобода" и телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", издания "Псковская губерния", "Юга.ру", The Flow, Znak.com, "7x7", студенческий журнал DOXA и международная организация "Репортеры без границ".

"Права на защиту Сергея Смирнова были нарушены. Это открытая атака на качественные российские СМИ, которые следят за злоупотребления полиции и судов. РБГ осуждают сфабрикованные обвинения и требуют немедленного освобождения журналиста", - сообщается в Twitter организации.

Лидер группы "Тараканы" Дмитрий Спирин, сходство Смирнова в которым было отмечено в том самом шуточном твите, признался, что "не смог даже понять, в чем смысл претензии" к журналисту. "Человек пост разместил, и за это его собираются судить. Это как будто бы мы неделю назад жили среди людей нормальных, и вдруг переехали всем обществом в сумасшедший дом"", - сказал музыкант "Подъему".

"Новая газета" объявила, что следующие 25 суток, которые журналист проведет под арестом, будет публиковать ключевые тексты "Медиазоны" у себя на сайте. Главный редактор "Эха Москвы в Петербурге" Валерий Нечай сообщил в Twitter, что в течение 25 суток все "Утренние развороты" ведущие будут начинать с обзора прессы и публикаций "Медиазоны" в знак солидарности с Сергеем Смирновым.

Международная организация "Комитет защиты журналистов", а также издания "Открытые медиа" и The Village также потребовали освободить арестованного. "Комитет защиты журналистов" обеспокоен безосновательным преследованием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и требует его немедленного освобождения", - сказано в Twitter организации.

Генеральный секретарь "Европейской федерации журналистов" Рикардо Гутьеррес назвал решение суда "не только чрезмерным, но и совершенно нелепым". "Это наказание демонстрирует решимость российских властей заставить замолчать любой независимый голос во времена массовых демонстраций против злоупотребления властью", - заявил он.

Редактор издания "Такие дела" Артем Беседин вышел к зданию администрации президента с одиночным пикетом в поддержку Смирнова. Об этом сообщает "МБХ Медиа", опубликовав фото пикета и разместив на сайте баннер об аресте журналиста.

зато влезло (со второго раза) pic.twitter.com/HyWRfXQwwK — Артем Беседин (@asbesedin) February 3, 2021

Также заявления в поддержку арестованного главреда "Медиазоны" опубликовали"Русская планета", РБК и "Лента.ру", порталы "ОВД-Инфо", VTimes и "Весьма". "Сергей был арестован по абсурдному поводу - очевидно, что реальной причиной стало честное и бескомпромиссное освещение полицейского насилия в материалах издания, которое он возглавляет. Подобное давление на СМИ в правовом государстве абсолютно недопустимо", - отмечает "ОВД-Инфо".

"Как и сотрудники ряда других российских СМИ, мы считаем арест Сергея Смирнова давлением на "Медиазону" - и попыткой запугать других журналистов", - говорится в заявлении на сайте"Коммерсанта", к позиции которого присоединились "Транспорт в России" и "Подъем".

Заявления в поддержку главного редактора "Медиазоны" также опубликовали "Тайга.инфо", красноярский канал ТВК, томский канал ТВ2, "Здравком", издание о транспорте TR.ru и кемеровское издание Vse42.ru.

"Очевидно, что Сергей Смирнов невиновен, и что настоящая причина приговора - это освещение им и его коллегами полицейского произвола и насилия", - считают в "Здравкоме". "Мы поддерживаем требование коллег по всей России о пересмотре "дела Смирнова"", - добавила редакция Vse42.ru.

"Это пример давления на журналиста с целью подавить его голос, обратить в тишину всю непокорную поросль небольших негосударственных медиа, живущих за счет небольших частных пожертвований", - говорится в обращении TR.ru, отметивших, что знают Смирнова как "транспортного энтузиаста".

"Суда как такового, в истинном понимании этого слова, с соблюдением элементарных норм и правил, над Сергеем Смирновым не происходило", - привели "Тайга.инфо", ТВК и ТВ2 заявление объединения "Синдикат-100", в который они входят.

"Эхо Москвы" также объявило, что пока Сергей Смирнов будет находиться под административным арестом, они каждый день будут включать в своем эфире обращение главного редактора Алексея Венедиктова о том, что арест - "это попытка заткнуть рот честной и профессиональной журналистике".

К протестующим также присоединились редакции журнала Forbes, иркутского издания "Верблюд в огне", петербургского издания "Новый проспект", издания о регионах юга России "Обзор" и журнала про квир-культуру "Открытые". "Мы требуем проведения проверки законности ареста Сергея Смирнова и призываем представителей силовых структур дать публичные разъяснения по каждому инциденту с задержаниями журналистов, освещающих акции протеста", - заявили в Forbes. Освободить Смирнова также потребовали телеведущая Ксения Собчак, ведущий Youtube-шоу "Редакция" Алексей Пивоваров и автор блога "Сталингулаг" Александр Горбунов.