Смирнова после нескольких часов в четырехместной камере внезапно решили перевести, он опасается проблем

Протестный МГУ / Telegram Впоследствии стало известно, что вызов Смирнова был связан с визитои делегации ОНК и руководства Сахаровского центра

Протестный МГУ / Telegram

Участников акций протеста, доставленные в центр содержания мигрантов в деревне Сахарово, начали расселять по отдельным камерам, пишет Telegram-канал "Протестный МГУ. Там опубликованы фото "новых" камер и арестантов.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток и изначально помещенный в одну восьмиместную камеру с более чем 20 другими арестантами, тоже был переведен в другое помещение. Позже он сообщил, что его опять переселяют.

"Звонил Смирнов, просил передать, что его внезапно переводят в другую камеру (он был в четырехместной эти несколько часов) - только его. Опасается, что это может означать для него какие-то проблемы", - сообщается в Twitter журналиста, который на время его ареста ведет редакция "Медиазоны". Впоследствии стало известно, что вызов Смирнова был связан с визитои делегации ОНК и руководства Сахаровского центра.

"Переводить никуда его не будут, остаются в четырехместной камере этой - обещают, что до конца срока. Условия там нормальные, обещали прогулку и душ, и даже - дело небывалое! - выдали тапочки и шампунь. Всем привет и спасибо за поддержку!" - говорится в сообщении

Арестованные также сообщили о "тотальном коллапсе системы передач". "Родственник, приехавший к одному из моих сокамерников к 10 утра, оказался на 112 месте в очереди. Если вы планируете сделать передачку, настоятельно рекомендую повременить с этим пару дней - есть надежда, что очередь рассосется", - пишет автор "Протестного МГУ" Дмитрий Иванов. Пока же им принесли посуду, полотенца, одноразовое постельное белье, мыло, зубные щетки и зубной порошок.

Ранее сообщалось, что автобусы с арестованными за акции протеста часами стояли на холоде у Центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово без каких-либо условий для длительного содержания людей. Автобус, в котором находился только в половине пятого часа утра заехал на территорию центра. Около пяти утра по крайней мере 28 арестованных выпустили из автобуса, завели в здание изолятора и разместили в восьмиместной камере с железными кроватями без матрасов.