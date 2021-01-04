Президент России Владимир Путин

Пресс-служба Президента России 2 января в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке против коронавируса. Получить его можно на портале "Госуслуги"

АГН Москва / Сергей Киселев

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам РФ, привившимся от коронавируса российской вакциной, и о международном признании этих сертификатов для возможности пересечения границы. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств", - говорится в одном из поручений. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 января.

2 января в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке против коронавируса. Получить его можно на портале "Госуслуги". В ходе большой пресс-конференции 17 декабря прошлого года Владимир Путин сообщил, что считает возможным обсудить тему введения международных сертификатов для людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее допустил, что в 2021 году вакцинные паспорта войдут в обиход по всему миру. С 17 января начать выдачу "зеленых паспортов" вакцинированным планирует Израиль. Речь идет о специальном мобильном приложении. На первом этапе "зеленый паспорт" позволит его обладателям летать за границу и по возвращении из "красных" стран не соблюдать карантин. Также он послужит освобождением от режима самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом.

Между тем в апреле прошлого года ВОЗ предостерегла государства от выдачи таких документов. По их словам, обладатели "иммунных паспортов" будут считать, что они защищены, и станут игнорировать рекомендации органов здравоохранения, что может привести к дальнейшему распространению коронавируса.А тесты на наличие антител к COVID-19 нуждаются в дальнейшей проверке на точность и надежность. Неточные тесты могут показать ложноотрицательные результаты у людей, которые на самом деле заражены, и положительные у здоровых.