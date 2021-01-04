ВСЕ ФОТО 4 января в Челябинской области инспекторы ДПС, сопровождавшие автобус, в котором ехала детская хоккейная команда, предотвратили его лобовое столкновение с выехавшим на встречную полосу автомобилем

ГУ МВД России по Челябинской области В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине

ГУ МВД России по Челябинской области Благодаря действиями сотрудников ДПС автобус с детьми успел увернуться от лобового столкновения и отделался небольшими повреждениями

ГУ МВД России по Челябинской области

4 января в Челябинской области инспекторы ДПС, сопровождавшие автобус, в котором ехала детская хоккейная команда, предотвратили его лобовое столкновение с выехавшим на встречную полосу автомобилем. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа" .

"Сегодня в сопровождении патрульного экипажа ДПС ГИБДД МО МВД России "Южноуральский" по автодороге Челябинск-Москва двигался автобус, в котором находилась хоккейная команда в количестве 17 детей из г. Южноуральска, направлявшаяся в г. Златоуст на соревнования. По предварительным данным, в 9.50 на 1776 км автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением молодого человека, 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине", - говорится в сообщении.

Благодаря действиями сотрудников ДПС автобус с детьми успел увернуться от лобового столкновения и отделался небольшими повреждениями.

В результате автомобиль Kia столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ. В ДТП погиб пассажир иномарки. Оба водителя и пассажирка Kia были доставлены в больницу. Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, пострадавших нет.

Напомним, 1 января на трассе в Московской области под колесами погиб фельдшер скорой помощи. Бригада медиков была вызвана на место ДТП, а затем автомобиль "ВАЗ" врезался в машину скорой помощи, после чего наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей.

В ходе первой аварии автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека (их зажало в машине) и были вызваны все экстренные службы.