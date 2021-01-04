За последние сутки в России был выявлен 23 351 случай заражения коронавирусной инфекцией, 482 пациента с COVID-19 скончались

Стопкоронавирус.рф За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 154 человека. В Москве выздоровели 6 401 человек, а в Санкт-Петербурге - 1 626 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

За последние сутки в России был выявлен 23 351 случай заражения коронавирусной инфекцией, 482 пациента с COVID-19 скончались, передает "Интерфакс" со ссылкой на свежие данные оперативного штаба. Количество новых случаев заражения опустилось ниже 24 тыс. впервые с 19 ноября (23 610 случаев). При этом накануне инфекционист Евгений Тимаков отмечал, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с уменьшением числа тестирований в новогодние праздники.

Впервые за все время пандемии количество новых выявленных случаев COVID-19 и смертей от инфекции за сутки в Санкт-Петербурге оказалось больше, чем в Москве, которая с весны оставалась лидером среди регионов по этим показателям. По данным на 4 января в Санкт-Петербурге было зафиксировано 3 657 новых больных коронавирусом и 79 умерших против 3 591 случая и 74 скончавшихся в Москве.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 154 человека. В Москве выздоровели 6 401 человек, а в Санкт-Петербурге - 1 626 человек.

В общей сложности в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 58 988 умерших и 2 640 036 выздоровевших. Общее количество активных случаев заболевания в России сейчас составляет 561 114.

На третьем месте по приросту новых случаев за сутки идет Московская область, где выявлено 1 250 заболевших, еще 482 случая - в Нижегородской области, 399 - в Свердловской области, по 388 - в Воронежской и Ростовской областях, 335 - в Хабаровском крае, 323 - в Карелии, 319 - в Красноярском крае, 313 - в Вологодской области, 308 - в Пермском крае, 299 - в Челябинской области, 298 - в Самарской области, 271 - в Саратовской области, 268 - в Ульяновской области, 264 - в Иркутской области, 258 - в Волгоградской области, 256 - в Омской области, 255 - в Архангельской области, 248 - в Коми, 247 - в Крыму, 246 - в Ставропольском крае, по 245 - в Псковской и Мурманской областях.

Напомним, накануне прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 24 150 случаев, 504 пациента скончались.