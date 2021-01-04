На фото в соцсети запечатлено, как у Вечного огня находятся двое мужчин, причем один из них стоит ногами на решетке вокруг огня и держит в руке бутылку

Вольск.ру

Полиция в Саратовской области проводит проверку информации о двоих мужчинах, которые пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решетку вокруг Вечного огня в центре города Вольска, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что 31 декабря у Вечного огня двое мужчин пили пиво и грызли семечки и не реагировали на просьбу прохожей уйти. На фото в соцсети запечатлено, как у Вечного огня находятся двое мужчин, причем один из них стоит ногами на решетке вокруг огня и держит в руке бутылку.

"Первого января в дежурную часть поступило сообщение от гражданки 1971 года рождения о том, что 31 декабря около мемориала "Вечный огонь" около 18.00 (17.00 мск) двое граждан распивали спиртные напитки и употребляли семечки, шелуху от которых бросали на решетку, установленную рядом с мемориалом. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности обоих граждан установлены", - сказала собеседница агентства.

Как сообщает портал "Вольск.ру", местная жительница Татьяна Зимина сделала молодым людям замечание. В ответ они стали угрожать "каким-то всесильным дядей" и покинули памятное место, только когда женщина стала снимать их на телефон. Сотрудники отдела МВД быстро установили личности злоумышленников, завели дело об административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа.

"Прокуратура и полиция продолжают работу по инциденту, которое выразилось в непристойных действиях молодых людей у Вечного огня. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного производства", - рассказали порталу в районной администрации. Руководитель Вольского отделения азербайджанского национально-культурного центра "Ватан" Эльчин Аллазов назвал поведение соотечественников "подлым поступком".

"Была проведена жесткая беседа. Мы объяснили, что так делать нельзя. Это низкий, подлый поступок. Ребята это осознали", - дал оценку действиям молодых людей лидер землячества.

Представители диаспоры вечером 2 января возложили цветы к мемориалу павшим воинам, после чего злоумышленники на камеру извинились за осквернение Вечного огня. "Прошу прощения, еще раз извините. Такое больше не повторится", - пообещал первый азербайджанец. Его земляк говорил очень невнятно и с более сильным акцентом. Редакция с трудом разобрала его речь, которая длилась несколько секунд. "Наши деды тоже воевали тогда, и это тоже наша память", - сказал второй молодой человек.