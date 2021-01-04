Ми-24 был сбит 9 ноября возле села Ерасх у армяно-азербайджанской границы вне зоны боевых действий

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения По данным российского Минобороны, вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), он потерял управление и упал в горной местности на армянской территории

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что если в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, то во втором - вплоть до пожизненного заключения. Это решение принято по результатам следственно-оперативных действий. "При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", - пояснил собеседник агентства.

Он затруднился сказать, как долго будет вестись следствие, пояснив, что подозреваемые находятся на территории другого государства. По его словам, расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).

Ми-24 был сбит 9 ноября возле села Ерасх у армяно-азербайджанской границы вне зоны боевых действий. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. По данным российского Минобороны, вертолет сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), он потерял управление и упал в горной местности на армянской территории. Двое членов экипажа погибли, третий был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

МИД Азербайджана извинился перед российской стороной, признав, что военные республики сбили Ми-24 по ошибке "в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны". При этом в ведомстве отметили, что вертолет летел в темное время суток, и ранее российская военно-воздушная не была замечена в этом районе. Баку также выразил готовность выплатить России компенсацию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично извинился перед Путиным за трагедию в телефонном разговоре. В республике по факту уничтожения вертолета возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе, повлекшем смерть двух и более человек по неосторожности, имевшим место в военное время и в боевых условиях.