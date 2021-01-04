3 января первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда приступили к работе в московском метро

Московский метрополитен / Facebook Пока что женщины будут управлять поездами на Филевской линии метро. В дептрансе отметили, что в связи с автоматизацией перевода стрелок, которым раньше занимались машинисты, их труд больше не сопряжен с тяжелой физической нагрузкой

Московский метрополитен / Facebook

3 января первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда приступили к работе в московском метро. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

"Год назад вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, который теперь позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов. Мэр Москвы и Дептранс Москвы последовательно добивались разрешения на профессию "машинист электропоезда" для женщин с помощью коллег из Минтранса и Минтруда и соцзащиты. Как только разрешение было получено, мы открыли курсы подготовки для первых женщин-машинистов Мосметро", - говорится в сообщении.

Пока что женщины будут управлять поездами на Филевской линии метро. В дептрансе отметили, что в связи с автоматизацией перевода стрелок, которым раньше занимались машинисты, их труд больше не сопряжен с тяжелой физической нагрузкой.

"Для первых женщин-машинистов разрабатывается специальная форменная одежда, состоящая из летней и зимней формы и аксессуаров. Форму разработали с учетом пожеланий как от действующих сотрудниц метро, так и опыта мужчин-машинистов и мнения кандидаток в машинисты. Женщины сами будут выбирать, в чем им удобнее управлять поездом - в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учетом этих вариаций", - отметили в дептрансе, уточнив, что Московский метрополитен занимает второе место в мире по числу работающих женщин.