Несколько обитателей Московского зоопарка, включая панд и львов, получили специальные новогодние подарки. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.
"Подарки обитателям Зоопарка - это в первую очередь обогащение среды. Сотрудники регулярно готовят его для своих подопечных, но в праздник хочется завернуть все в красивую коробочку и перевязать ленточкой. У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", - говорится в сообщении.
Обитающие в столичном зоопарке львы получили в подарок крупные конструкции из коробок и мешковины, обрызганные ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, "хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки".
Наконец, белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри которого лежала вареная свекла.
Судя по опубликованному на страницах зоопарка в соцсетях видеоролику, животные заинтересовались своими подарками.
РАЗГРЫЗАЙТЕ ВАШИ ПОДАРКИ— Московский Зоопарк (@moscowzoo) January 4, 2021
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Что же получили наши зверята от Деда Мороза? Подарки обитателям Зоопарка - это в первую очередь обогащение среды. Сотрудники регулярно готовят его для своих подопечных, но в праздник хочется завернуть всё в красивую коробочку и перевязать ленточкой. pic.twitter.com/0rQ4YxCBdO
Напомним, в сентябре прошлого года Ростовский зоопарк был исключен из Евроазиатской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) из-за передачи слоненка в Большой московский цирк под руководством братьев Запашных.