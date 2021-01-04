У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы

Московский зоопарк / Moscow zoo / ВКонтакте Обитающие в столичном зоопарке львы получили в подарок крупные конструкции из коробок и мешковины, обрызганные ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, "хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки"

Московский зоопарк / Moscow zoo / ВКонтакте

Несколько обитателей Московского зоопарка, включая панд и львов, получили специальные новогодние подарки. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

"Подарки обитателям Зоопарка - это в первую очередь обогащение среды. Сотрудники регулярно готовят его для своих подопечных, но в праздник хочется завернуть все в красивую коробочку и перевязать ленточкой. У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", - говорится в сообщении.

Обитающие в столичном зоопарке львы получили в подарок крупные конструкции из коробок и мешковины, обрызганные ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, "хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки".

Наконец, белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри которого лежала вареная свекла.

Судя по опубликованному на страницах зоопарка в соцсетях видеоролику, животные заинтересовались своими подарками.

РАЗГРЫЗАЙТЕ ВАШИ ПОДАРКИ

????????

Что же получили наши зверята от Деда Мороза? Подарки обитателям Зоопарка - это в первую очередь обогащение среды. Сотрудники регулярно готовят его для своих подопечных, но в праздник хочется завернуть всё в красивую коробочку и перевязать ленточкой. pic.twitter.com/0rQ4YxCBdO — Московский Зоопарк (@moscowzoo) January 4, 2021